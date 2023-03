× Silbermond: Emotioneller Tourstart in Wien

2020 gab’s in Wien das letzte Konzert vor dem Corona-Stopp. Am Dienstag starteten Silbermond just bei uns wieder durch. Mit Voll-Power-Show, berührendem Unplugged-Set und Stagediving.

„Wir hätten uns nichts schöneres vorstellen als hier in einem so schönen Laden, der uns schon so vielen Jahre begleitet, dieses erste Konzert zu feiern!“ Emotionaler Auftakt für Silbermond im Gasometer. Am Dienstag rockte die Deutsche Hitband in Wien das erste Konzert nach der langen Corona-Pause. Just in jener Stadt wo man 2020 auch das allerletzte vor dem Zwangs-Stopp absolvierte. „Das zeigt unsere große Österreich Liebe“.

Eine Liebe die durchaus auf Gegenseitigkeit beruht: Vom Opener "Auf Auf", bei dem das euphorische Publikum absolute Textsicherheit beweis, bis zum Finale „Sexy", für das sich Steffi den Text in Riesigen Spickzettel auf den Bühnenboden geklebt hat, feierten über 2.000 Fans singend, lachend und springend einen Konzert-Urknall. Balladen (Unendlich), Mitsing-Hymnen (Symphonie), Hardrock-Elemente (Durch die Nacht) und freche Publikums-Aufforderungen („Wien, ich will dass alle durchgeschwitzt hier hinausgehen!“) inklusive.

Stefanie Kloß, die 48 Stunden zuvor noch in Südafrika für die nächste Staffel von „Sing meinen Song“ vor der Kamera stand („Es wird so ultraschön!“) tobte dabei wie Derwisch über die Bühne und zeigte sich von der Wiener Fan-Euphorie überrascht: „Es ist fucking mitten in der Woche und wer weiß wann ihr morgen raus müsst und trotzdem gebt ihr alles!“



Als Highlight legte Steffi bei "Verschwende deine Zei"t mit den Worten „Es gibt Rituale, die muss man einfach machen“ sogar Stage-Diving hin. Um dann auf einer Zweitbühne inmitten der Fans ein emotionales Unplugged-Set rund um „B96", "Das Beste", wo das Publikum fast komplett den Gesang übernahm, oder "Krieger des Lichts" anzustimmen. Ein mehr als gelungenes Comeback, dem man im Sommer auch eine neue CD folgen lässt.