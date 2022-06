225.000 feiern ab heute ''Nova Rock''

Endlich wieder Festival. Heute startet Nova Rock. Pogo und Muse sind erste Highlights.

Musik. 2019 setzen Die Ärzte das Grande Finale – heute geht es endlich wieder los. Nach unglaublichen 1090 Tagen Corona-Pause geht in Nickelsdorf endlich wieder der Punk ab: Um 13.30 Uhr starten die US-Alternative Rocker von Cemetry Sun das Nova Rock-Festival 2022. 225.000 Fans (Rekord!) feiern bis Sonntag am größten Festival des Landes ab. „Die Durststrecke hat ein Ende. Es ist wie früher und das ist einfach schön“, ist Veranstalter Ewald Tatar schon vor dem Auftakt zu Tränen gerührt.

Programm. Schon der Start-Tag verspricht das große Musik-Feuerwerk. Von Retro-Rock (Blues Pills) über Glam-Metal (Steel Panther) bis Late-Night-Party (Dr Alban) ist alles dabei. Auch ein Präsidentschafts-Kandidat: Marco Pogo liefert seine Alk-getränke Turbobier-Show.

Premiere. Als Headliner zünden die Bombast-Rocker von Muse um 23 Uhr ihre neue Show Will Of The Power. Mit Laser-Spektakel zu Welthits wie Uprising oder Knights of Cydonia und gleich vier Live-Premieren.