Springsteen zeigt seine Wien Fotos

Neue Fotoserie vom ''Boss'' in Wien. Springsteen postet seine privaten Eindrücke vom Soundcheck im Happel Stadion

Es war ein Konzert für die Ewigkeit. Am 18. Juli ließ Bruce Springsteen das Happerl Stadion beben. 60.000 Fans feierten die 169-Minütige Werkschau rund um 26 Klassiker wie „The River“, „Born To Run“ oder „Dancing in The Dark“.

Gibt’s das Konzert schon seit einigen Tages als Download und CD, so legt „Der Boss“ jetzt mit seiner Privaten Foto-Serie aus Wien nach. In Jeans und Hemd am Weg zum Soundcheck, Beim Einspielen im leeren Stadion oder in Umarmung mit Saxofonist Jake Clemons. Witzig: Springsteen zeigt auch den Kabelsalat hinter der Bühne und Akkordeon-Spieler Charles Giordano beim Warm-Up neben einem Wäscheständer.