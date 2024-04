× ÖSTERREICH holt The Cult nach Wien

Die Gothic Rocker von The Cult feiern am 24. Juli den 40. Geburtstag in Wien. Mit dem großen ÖSTERREICH-Konzert im Gasometer. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

1984 starteten die Gothic Rocker von The Cult mit dem Album "Dream Time" ihre Kult-Karriere. Jetzt - pünktlich zum 40. Geburtstag - gibt’s das große ÖSTERREICH-Konzert unter dem Motto „Europa 8424“! Am 24. Juli holen wir The Cult in den Wiener Gasometer. Die Tickets für den Konzert-Kracher rund um Goth-Hymnen wie „She Sells Sanctuary“, „Rain“ oder „Resurrection Joe“ gibt’s ab Freitag (19. April) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Seit 40 Jahren drücken Sänger Ian Astbury und Gitarrist Billy Duffy der Rock-Welt den schwarzen Stempel auf und haben sich mit 11 Alben und jeder Menge Gold- und Platin-Auszeichnungen den Spitznamen “Shamanic goths” mehr als erarbeitet. Der Dreifach-Schlag "Electric" (1987), "Sonic Temple" (1989) und "Ceremony" (1991) hat einst eine ganze Generation geprägt. 2017 war man zuletzt in Österreich, 2022 kam das bislang letzte Album "Under the Midnight Sun" und jetzt liefert man als Einstimmung auf das ÖSTERREICH-Konzert auch eine Reihe von Vinyl Neuauflagen.

„Unsere Musik besteht nur aus Melodien und Gitarren. Wir sind wie Big Country und U2, nur besser!“ erklärt Ian Astbury, der ja von 2002 bis 2007 bei The Doors of the 21st Century und Riders on the Storm auch in die großen Fußstapfen von Jim Morrison trat, den unverkennbaren Sound von The Cult. Am 24. Juli tritt er in Gasometer den Beweis an.