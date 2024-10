"The Boss" Bruce Springsteen und Barack Obama rocken für Kamala Harris

Sie werfen alles für Kamala Harris in die Waagschale.

Bruce Springsteen wird zusammen mit Kamala Harris und Barack Obama Headliner der Swing State Rallyes sein. Die „When We Vote We Win“-Konzertveranstaltungen beginnen am 24. Oktober in Atlanta und werden am 28. Oktober in Philadelphia fortgesetzt.

Bruce Springsteen wird am 24. Oktober zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und der Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer großen Kundgebung in Atlanta, Georgia, auftreten und eine Reihe von „When We Vote We Win“-Shows in den sieben großen Swing States eröffnen.

„Wenn wir wählen, gewinnen wir“

Eine zweite Veranstaltung findet am 28. Oktober in Philadelphia, Pennsylvania, mit Springsteen und Barack Obama statt. Laut einem hochrangigen Wahlkampfmitarbeiter werden in den kommenden Tagen weitere Kundgebungen mit dem Motto „Wenn wir wählen, gewinnen wir“ angekündigt. Sie werden wahrscheinlich in Michigan, Wisconsin, Arizona, North Carolina und Nevada stattfinden.

Barack Obama © oe24 ×

Bruce Springsteen © Getty Images ×

"Dieses großartige Land"

Anfang des Monats unterstützte Springsteen offiziell Kamala Harris in einem Video, das in Freehold, New Jersey, aufgenommen wurde. „Vielleicht hat sich dieses großartige Land seit dem Bürgerkrieg nicht mehr so ​​politisch, spirituell und emotional gespalten gefühlt wie in diesem Moment“, sagte Springsteen. „Das muss nicht so sein. [Kamala Harris und Tim Walz] setzen sich für eine Vision dieses Landes ein, die jeden respektiert und einbezieht, unabhängig von Klasse, Religion, Rasse, politischem Standpunkt oder sexueller Identität, und sie wollen die Wirtschaft auf eine Weise wachsen lassen, dass davon alle profitieren, nicht nur ein paar wie ich. Darüber hinaus ist das die Vision von Amerika, über die ich seit 55 Jahren kontinuierlich schreibe.“