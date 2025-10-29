Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“

Seit den 80er Jahren Kult. Jetzt endlich wieder im Kino. Pumuckl liefert ab Donenrstag mit dem neuen Film „das große Missverständnis“ ein starkes Comeback und lässt dabei auch TV-Kaiser Robert Palfrader verzweifeln

• „Hurra, hurra der Pumuckl ist da“. 1982 schuf Hans Clarin eines der bekanntesten Kinderlieder. Jetzt feiert der freche rote Kobold sein Kino-Comeback.63 Jahre nach dem Start der Hörspielserie im Bayrischen Rundfunk, 43 Jahre nach dem ersten TV-Abenteuer an der Seite Schreinermeister Franz Eder (Gustl Bayrhammer) und auch schon 22 Jahre nach dem letzten Kinofilm „Pumuckl und sein Zirkusabenteuer“ liefert der kleine Nachfahre der Klabautermänner am Donnerstag im Kino mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ ein ganz neues Abenteuer, mit dem er wieder Klein und Groß begeistert.

Schreinermeister Florian (Florian Brückner), der Neffe von Meister Eder fährt aufs Land, um die Witwe seines ehemaligen Lehrherren zu besuchen. In der alten Schreinerei warten Freunde aus früheren Zeiten und eine wichtige Aufgabe. Eder soll das Maibaum-Karussell reparieren, das er mal mit seinem Lehrmeister gebaut hat. Zwischen Hühnerstall und Maibaumdieben gibt es bald ein vergnügtes Chaos, an dem der Pumuckl – gesprochen von Kabarettist Maxi Schafroth und mit KI an die Original-Stimme von Hans Clarin angepasst - nicht ganz unschuldig ist.

Auch in der Bayerischen Staatsoper sorgt der Kobold für Wirbel, im Dirigentenzimmer ebenso wie auf der großen Bühne. Da ist auch unser TV-Kaiser in einer Nebenrolle zu sehen. Robert Palfrader spielt den verpeilten Dirigenten Hendrick Windmahler.

Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszeniert mit großer Lust und der für ihn typischen Freude am bunten Durcheinander. So schüttet der unsichtbare Kobold unbemerkt eine Maß Bier in eine Tuba, die sich daraufhin in einen Springbrunnen verwandelt. Ein Maibaumdieb landet geradewegs im Misthaufen und ein Traktor rattert mitten in den Dorfweiher. Und in der Staatsoper verzweifelt ein Dirigent, weil alles voller Leim ist, inklusive Notenblätter. Ein großer Spaß, nicht nur für Kinder.

"Pumuckl und das große Missverständnis" bietet 100 erfrischende Kinominuten all das, wofür der Pumuckl seit Jahrzehnten geliebt wird: eine unterhaltsame, lustige Geschichte, garniert mit augenzwinkerndem Humor, einer Prise Melancholie und jeder Menge Pumuckl-Sprüche.