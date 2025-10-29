Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film

Kult-Comeback

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“

Von
29.10.25, 09:35
Teilen

Seit den 80er Jahren Kult. Jetzt endlich wieder im Kino. Pumuckl liefert ab Donenrstag mit dem neuen Film „das große Missverständnis“ ein starkes Comeback und lässt dabei auch TV-Kaiser Robert Palfrader verzweifeln  

• „Hurra, hurra der Pumuckl ist da“. 1982 schuf Hans Clarin eines der bekanntesten Kinderlieder. Jetzt feiert der freche rote Kobold sein Kino-Comeback.63 Jahre nach dem Start der Hörspielserie im Bayrischen Rundfunk, 43 Jahre nach dem ersten TV-Abenteuer an der Seite Schreinermeister Franz Eder (Gustl Bayrhammer) und auch schon 22 Jahre nach dem letzten Kinofilm „Pumuckl und sein Zirkusabenteuer“ liefert der kleine Nachfahre der Klabautermänner am Donnerstag im Kino mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ ein ganz neues Abenteuer, mit dem er wieder Klein und Groß begeistert.

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film

Schreinermeister Florian (Florian Brückner), der Neffe von Meister Eder fährt aufs Land, um die Witwe seines ehemaligen Lehrherren zu besuchen. In der alten Schreinerei warten Freunde aus früheren Zeiten und eine wichtige Aufgabe. Eder soll das Maibaum-Karussell reparieren, das er mal mit seinem Lehrmeister gebaut hat. Zwischen Hühnerstall und Maibaumdieben gibt es bald ein vergnügtes Chaos, an dem der Pumuckl – gesprochen von Kabarettist Maxi Schafroth und mit KI an die Original-Stimme von Hans Clarin angepasst - nicht ganz unschuldig ist.

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film


Auch in der Bayerischen Staatsoper sorgt der Kobold für Wirbel, im Dirigentenzimmer ebenso wie auf der großen Bühne. Da ist auch unser TV-Kaiser in einer Nebenrolle zu sehen. Robert Palfrader spielt den verpeilten Dirigenten Hendrick Windmahler.

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film

Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszeniert mit großer Lust und der für ihn typischen Freude am bunten Durcheinander. So schüttet der unsichtbare Kobold unbemerkt eine Maß Bier in eine Tuba, die sich daraufhin in einen Springbrunnen verwandelt. Ein Maibaumdieb landet geradewegs im Misthaufen und ein Traktor rattert mitten in den Dorfweiher. Und in der Staatsoper verzweifelt ein Dirigent, weil alles voller Leim ist, inklusive Notenblätter. Ein großer Spaß, nicht nur für Kinder.

Pumuckl sorgt im Kino mit Palfrader für „das große Missverständnis“
© Constantin Film

"Pumuckl und das große Missverständnis" bietet 100 erfrischende Kinominuten all das, wofür der Pumuckl seit Jahrzehnten geliebt wird: eine unterhaltsame, lustige Geschichte, garniert mit augenzwinkerndem Humor, einer Prise Melancholie und jeder Menge Pumuckl-Sprüche.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden