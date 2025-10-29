Alles zu oe24VIP
Chris Evans und seine Frau Alba. 
© Getty Images

Nachwuchs

Vom "Captain America" zum Papa: Erstes Baby für Chris Evans

29.10.25, 09:27
Teilen

Der Schauspieler und seine Frau Alba Baptista freuen sich über Nachwuchs. Auch Baby-Geschlecht und Name sind bereits bekannt. 

Hollywood freut sich über süße Babynews: „Captain America“-Star Chris Evans und seine Ehefrau, die portugiesische Schauspielerin Alba Baptista, sollen laut US-Medien ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben.

Wie unter anderem „TMZ“ und „E! News“ berichten, ist das Baby bereits da – und es ist ein Mädchen. Die kleine Tochter kam demnach am Freitag, dem 24. Oktober, in Massachusetts zur Welt und trägt den Namen Alma Grace Baptista Evans. Damit vereint sie in ihrem Namen die Nachnamen beider Eltern. Der Vorname „Alma“ bedeutet auf Portugiesisch „Seele“ – eine liebevolle Anspielung auf die Herkunft von Alba Baptista, deren Muttersprache Portugiesisch ist. Die Schauspielerin spricht außerdem Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch.


 

Evans und Baptista haben sich bislang nicht öffentlich zu der Geburt geäußert – ganz im Sinne ihrer bisherigen Zurückhaltung, wenn es um ihr Privatleben geht. Schon ihre Beziehung hielten die beiden lange geheim: Erst im Januar 2022 wurden sie erstmals miteinander in Verbindung gebracht, ein Jahr später bestätigte Evans die Liebe über Instagram.

Erst Hochzeit, dann Red Carpet

Ihr Ja-Wort gaben die beiden im September 2023 auf einem privaten Anwesen in Cape Cod (Massachusetts). Erst nach der Hochzeit zeigten sie sich offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich – bei einer Oscar-Party im März 2024.


 

In früheren Interviews hatte der Marvel-Star offen darüber gesprochen, dass er sich eine Familie wünsche. Nun scheint dieser Traum für ihn und Alba Baptista Wirklichkeit geworden zu sein.

