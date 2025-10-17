Noch ein Baby? Boris Becker schließt weiteren Nachwuchs nicht aus

Die Tennis-Legende hätte kein Problem damit, wenn Gattin Lilian noch weitere Kinder möchte.

Mitte Dezember wird Boris Becker (57) zum fünften Mal Vater – zusammen mit seiner Ehefrau Lilian, die in wenigen Wochen das gemeinsame Baby erwartet. Die Vorfreude auf das neue Familienmitglied wächst stetig, ebenso wie der Babybauch von Lilian. In einem Interview mit Sportmoderator Riccardo Basile in dessen Show „Meine Geschichte“ auf Sky Sport Bundesliga verriet Becker, dass er sich in einer der schönsten Phasen seines Lebens befinde: „Es ist mit die schönste Zeit, die ich seit Langem erleben darf. Alle Kinder sind wunderbar. Und wie der Franz schon sagte: ‚Der liebe Gott liebt jedes Kind.‘“

Mehr lesen:

In der Tat, der Moment des neuen Familienzuwachses kommt nach einer besonders bewegten Zeit in Beckers Leben. Lilian hat ihm nicht nur während seiner Inhaftierung in Großbritannien zur Seite gestanden, sondern scheint auch in der aktuellen Phase des Lebens eine Quelle großer Freude für den ehemaligen Tennisstar zu sein. Für Boris Becker könnte dies möglicherweise sogar die glücklichste Zeit seines Lebens sein.

Mehr Kinder für Becker?

Becker beschreibt sein gegenwärtiges Leben als von Glück geprägt, betont jedoch, dass Glück immer auch eine Momentaufnahme sei. „Man hat Glücksmomente. Mir geht’s heute wieder sehr gut, vielleicht so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht.“ Ob es sich dabei um die glücklichste Zeit handelt, will Becker jedoch nicht festlegen. Für ihn sind es die kleinen, bedeutungsvollen Augenblicke, die ihm Freude bereiten – ein Zustand, den er nun mit Lilian und ihrem gemeinsamen Nachwuchs erlebt. Doch Becker schränkt ein, dass das noch nicht das Ende seiner Familienplanung sei: „Jetzt haben wir erst einmal eins – und dann schauen wir weiter.“

Ein neuer Lebensabschnitt mit seiner großen Familie

Boris Becker hat bereits vier Kinder aus vorherigen Beziehungen, die mittlerweile alle im Erwachsenenalter sind. Mit seiner Ex-Frau Sharlely hat er den 15-jährigen Amadeus, seine Tochter Anna Ermakova (25) und die beiden Söhne Elias (26) und Noah (31) sind längst junge Erwachsene. Trotz seiner getrennten Wege mit den Müttern seiner Kinder bleibt der Kontakt und die Verbindung zu allen stark. Besonders erfreulich ist, dass Beckers neue Frau Lilian und seine Ex-Frau Barbara (heirateten von 1993 bis 2001) sich sehr gut verstehen – eine seltene und erfreuliche Konstellation.





Weihnachten mit der ganzen Familie? Ein schwieriges Unterfangen

Im Gespräch mit Riccardo Basile äußerte Becker den Wunsch, Weihnachten mit all seinen Kindern unter einem Dach zu feiern. Doch wie realistisch dieser Wunsch ist, bleibt fraglich. Becker erklärt: „Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Dass das ein Wunsch ist, steht außer Frage! Aber da gehören immer mehr dazu als meine Wenigkeit. Da müssen in dem Fall die Mütter mitspielen. Bei mir sind die Türen auf, das ist klar!“

Die Situation mit Barbara scheint zumindest einfach, da sie nach ihrer Rückkehr nach Mailand, wo auch Becker und Lilian leben, nur eine kurze Reise entfernt ist. Seit Juni lebt sie nicht mehr in Miami, sondern näher bei ihrem Partner Marcello Montini, einem italienischen Unternehmer. Auch die anderen Kinder sind nicht weit entfernt: Sharlely und Amadeus leben in Düsseldorf, während Anna Ermakova in London lebt.

Boris Becker mit Amadeus und seiner Lilian © Instagram

Trotz der räumlichen Nähe dürfte es schwierig sein, ein Weihnachtsfest mit so einer großen und vielfältigen Familie zu organisieren. Viele verschiedene Interessen und Bedürfnisse müssen unter einen Hut gebracht werden – doch Boris Becker scheint das nicht zu entmutigen. Er stellt klar: „Bei mir sind die Türen auf!“

Für den Tennisstar, der schon so viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, bleibt die Familie ein zentraler Bestandteil seines Lebens, und auch wenn nicht alle Wünsche immer in Erfüllung gehen, ist der Gedanke an das gemeinsame Feiern zu Weihnachten ein herzerwärmender Wunsch.