Boris Becker: Lilian zeigt riesigen Babybauch im Italien-Urlaub

Boris Becker und seine Frau Lilian genießen vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes noch einmal Sonne, Meer und Zweisamkeit – und teilen auf Instagram strahlende Urlaubsbilder aus Portofino

Die Vorfreude auf das Baby ist groß: Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für den ehemaligen Tennis-Star ist es bereits das fünfte Kind – für Lilian das erste. Bevor das kleine Wunder Ende des Jahres das Licht der Welt erblickt, gönnt sich das Paar noch einmal eine Auszeit in Italien. Auf Instagram teilte Becker jetzt Fotos aus einem luxuriösen Hotel in Portofino, die das Paar völlig entspannt zeigen. Dazu schrieb er: "Wir folgen dem Licht und genießen die letzten Sonnenstrahlen."

Auf den Aufnahmen posiert Lilian in einem dunkelgrünen Badeanzug, ihre Hand liegt sanft auf dem inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch. Gemeinsam mit Boris strahlt sie in die Kamera – pure Vorfreude auf das, was kommt. Auf einem weiteren Bild trägt Lilian einen beigen Jumpsuit, der den Bauch kaum noch verbergen kann. In den Kommentaren unter dem Post zeigen sich Fans begeistert: "Wunderschönes Paar", "Ihr seht so glücklich aus", heißt es dort mehrfach.

Große Liebe, große Pläne

Lilian und Boris Becker © Getty

Wie Becker kürzlich in einem Interview verriet, stand für das Paar schon früh fest, dass sie gemeinsam eine Familie gründen wollen. "Meine Partnerin ist deutlich jünger als ich. Es wäre unfair gewesen, ihr nicht die Chance zu geben, auch Mutter zu werden", erklärte der frühere Wimbledon-Sieger. Lilian, die als politische Risikoanalystin arbeitet, hält sich sonst meist aus der Öffentlichkeit heraus. Doch an der Seite von Boris zeigt sie sich zunehmend offener – und wirkt dabei gelöst, glücklich und angekommen.

Überraschung zum Jahresende

Das Baby soll Mitte Dezember zur Welt kommen. Mehr Details behält das Paar für sich – sogar das Geschlecht bleibt bislang geheim. Becker selbst ließ durchblicken, dass er es erst bei der Geburt erfahren möchte. Damit steht dem neuen Kapitel in Beckers Leben nichts mehr im Wege: Familienglück, Gelassenheit – und ein Neuanfang unter der Sonne Italiens.