Neuer TV-Job für Boris Becker

Neue Top-Aufgabe für Boris Becker! Die deutsche Tennis-Legende wechselt bei den ATP-Finals in Turin vom Platz ans Mikrofon – und an seiner Seite eine frühere Spielerin und nicht unbekannte Moderatorin.

Vom 13. November an analysiert Becker die Top-Duelle der Tennis-WM auf Sky. Neben seiner Rolle als Experte wird er auch als Co-Kommentator zu hören sein. Unterstützung bekommt er von Andrea Petkovic, die in den letzten Jahren reichlich TV-Erfahrung gesammelt hat.

Turnier der Besten

Bei den ATP-Finals treten die acht besten Spieler der Saison an. Jeder Teilnehmer spielt in einer Gruppenphase drei Matches, die jeweils zwei besten ziehen ins Halbfinale ein. Wer ungeschlagen durchkommt, kann ein Rekordpreisgeld von 5,07 Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) kassieren. Titelverteidiger ist der Italiener Jannik Sinner.

"Für mich ist es ein besonderes Turnier"

Becker selbst gewann die inoffizielle Tennis-WM dreimal (1988, 1992, 1995) und stand fünf weitere Male im Finale. „Für mich ist es ein besonderes Turnier“, sagte der 57-Jährige zuletzt über die Finals.

Becker auch im Fußball-Talk

Noch vor seinem Tennis-Einsatz tritt Becker am Donnerstagabend im Sky-Fußballformat „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ auf. Dort diskutiert er ab 18.30 Uhr unter anderem mit Oliver Kahn, der sein Debüt als fester Sky-Experte gibt.