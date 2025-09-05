"Scrubs"-Revivial: Auch Dr. Cox ist wieder mit dabei!

Er war der griesgrämige Arzt mit Herz – und eine der beliebtesten Figuren der Kult-Sitcom „Scrubs“. Nun dürfen sich Fans freuen: Schauspieler John C. McGinley, 66, wird im geplanten Revival erneut als Dr. Cox zu sehen sein

Wie die Branchenmagazine Variety und The Hollywood Reporter berichten, wird McGinley eine wiederkehrende Gastrolle im neuen „Scrubs“-Kapitel übernehmen. Damit reiht er sich in die Riege bekannter Rückkehrer ein: Schon Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliot) und Judy Reyes (Carla) sind für die neue Staffel bestätigt.

Dr. Cox – der fünfte Rückkehrer

McGinley ist bereits der fünfte Darsteller der Hauptbesetzung, der zurückkehrt. Ob auch weitere Fanlieblinge wie Neil Flynn (Hausmeister) oder Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) dabei sein werden, ist noch offen. Sicher ist hingegen: ABC hat dem Revival bereits eine komplette Staffel für die TV-Saison 2025/26 zugesprochen.

J.D. und Turk wieder vereint

Neben der Rückkehr einzelner Charaktere steht vor allem die Freundschaft von J.D. (Zach Braff) und Turk im Mittelpunkt. Die beiden sollen im Revival „zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam ihre Kittel anziehen“. Während sich die Medizin und die Assistenzärzte weiterentwickelt haben, bleibt ihre Männerfreundschaft als Herzstück der Serie bestehen.