Ralf Schumacher vermisst den "Michael von damals"

Ralf Schumacher schmerzt der Ski-Unfall seines Bruders Michael Schumacher vor zehn Jahren nach wie vor, wie er in einem Interview sagt.

Am Freitag jährt sich der folgenschwere Ski-Unfall der Formel-1-Ikone Michael Schumacher (54) zum zehnten Mal. Seither ist die Rennsport-Legende nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht nun sein Bruder Ralf über den Unfall seines Bruders.

"Ich vermisse meinen Michael von damals", sagt der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (48) gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher", so der 48-Jährige.

Michael Schumacher erlitt schweres Schädel-Hirn-Trauma

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher war am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen gestürzt. Er hatte dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seit dem Unfall, bei dem er mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen und der Helm kaputtgegangen war, ist Michael Schumacher nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Er hatte nach dem Sturz tagelang in der Uniklinik von Grenoble ums Überleben gekämpft und längere Zeit im künstlichen Koma gelegen. Wie es ihm jetzt geht, ist nicht bekannt.