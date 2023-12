Todes-Drama um Rugby-Star an Heiligabend

Die Rugby-Welt trauert angesichts einer unfassbaren Tragödie: Starspieler Troy Dargan ist bei einem Motorradunfall an Heiligabend ums Leben gekommen.

Es sollte ein schöner Weihnachtsurlaub mit seiner Familie auf den Cookinseln werden, doch das Schicksal schlug selbst am 24. Dezember gnadenlos zu. Ausgerechnet am Heiligen Abend wurde Rugby-Star Troy Dargan im Alter von nur 26 Jahren bei einem Motorradunfall getötet.

In seiner Karriere spielte Dargan, der von allen nur "TJ" gerufen wurde, hauptsächlich in Australien, wo er 2020 für die South Sydney Rabbitohs in der National Rugby League debütierte. Erst vor kurzem hatte er einen neuen Zweijahresvertrag beiden Canberra Raiders unterzeichnet. Nun wurde er völlig unerwartet aus dem Leben gerissen.

"TJ wird uns sehr fehlen"

Am Christtag bestätigte Dargans Management seinen Tod in den sozialen Medien: "Im Namen der Familie Dargan teilen wir schweren Herzens die Nachricht von TJs tragischem Tod. Er und seine Familie machten Urlaub auf der Cookinsel, wo TJ in einen Motorradunfall verwickelt war. TJ wird uns sehr fehlen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie", war zu lesen.

Klubs von Unfalltod geschockt

Dargans Ex-Klub Parramatta Eels zeigte sich schwer geschockt: "Wir sind tief erschüttert, von Troy Dargans Ableben zu erfahren. Troy war ein Eels Junior und hatte guten Kontakt zu vielen unsere jungen Spieler und Mitarbeiter."

We are deeply saddened to learn of the passing of Troy Dargan.



Troy was an Eels junior who had a great connection to many of our junior players and staff. ????????



Auch die Brisbane Broncos zeigten ihre Anteilnahme: "Unsere Gedanken sind mit seiner Familie, Freunden und Liebsten. Für immer Teil der Broncos-Familie", schrieb der Klub auf X.