Monster-Welle trifft Kreuzfahrtschiff – ein Toter

Die „Spirit of Discovery“ wurde von einer neun Meter hohen Welle getroffen. Ein aktueller Bericht zeigt nun, wie dramatisch die Situation auf dem Kreuzfahrtschiff wirklich war.

Das Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" war auf dem Weg nach Großbritannien, als es am 4. November 2023 im Golf von Biskaya in einen mächtigen Sturm geriet. Neun Meter große Wellen trafen auf das Schiff und lösten Panik unter den 1.000 Passagieren aus.

Laut einem Bericht der Marine Accident Investigation Branch (MAIB) war der Antrieb ausgefallen, wodurch das Schiff zum Stillstand kam. Die „Spirit of Discovery“ kippte nach links und die Passagiere waren den Wellen hilflos ausgeliefert.

"Wie im Horrorfilm"

„Draußen war es wie in einem Horrorfilm, weil die Wellen so hoch schlugen“, schildert eine Passagierin der „Daily Mail“. „Viele blieben in ihren Kabinen und schrieben Abschiedsnachrichten an ihre Familien“, berichtet ein anderer . Möbel seien umhergeflogen, an Bord war Panik ausgebrochen.

Schließlich konnte das Schiff weiterfahren und in Portsmouth in England anlegen. 100 Passagiere durch den Sturm verletzt, acht Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dort ist ein Passagier seinen Verletzungen erlegen.

Die "Spirit of Discovery" ist 236 Meter lang und 31,2 Meter breit. An Bord gibt es unter anderem ein Theater, eine Bibliothek, Swimming Pools und sogar einen Golfsimulator.