Nach Megafete: Gold-Karl ging bei Radrennen All-in

Zwei Tage, nachdem Benjamin Karl bei der großen Olympiaparty in Wilhelmsburg gefeiert wurde, legte der Doppelgold-Held am Rennrad los. Beim Neusiedler See Radmarathon belegte der Snowboard-Star unter 1.400 Männern Platz 63.

"Es war richtig geil", keuchte Karl nach 125 km und über 600 Höhenmetern im Ziel in Mörbisch. Dabei hatte beste Alpin-Snowboarder der Welt nach eigenen Angaben technische Probleme und einen Sturz knapp vermieden. Dennoch hatte er das erste Radrennen nach Ende seiner Snowboard-Karriere genossen. Karl: "Über den ersten Hügel nach dem Start bin ich gut rübergekommen. Bis Kilometer 85 war ich in der ersten Gruppe - der Speed war mega, aber genau so etwas taugt mir. Dann habe ich kurz mit Rene Haselbacher geplaudert und mich dann leider an seinem Hinterrad aufgehängt, dadurch war die Felge ramponiert und ich musste kurz vom Rad. Die Gruppe war weg, aber bis ins Ziel konnte mich die nächste nicht mehr einholen. Es war ein super Rennen mit durchgehend 300 Watt."

Der Pole Gracjan Szelag wiederholte seinen Vorjahrssieg, er war in 2:41:47 Stunden rund 11 Minuten schneller als Karl (2:52:46). Damit unterbot er seinen im Vorjahr aufgestellten Streckenrekord von 2:50:48 Stunden klar. Zweiter wurde der Belgier Willem van den Borne vor Amateur-Staatsmeister Anton Erlbacher.

Profi-Debüt für Tudor oder Schwingshandl?

In den nächsten Tagen will Karl verraten, wie er sich seine neue Karriere als Radprofi vorstellt. Wie oe24 berichtete, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder er dockt beim Schweizer Top-Team Tudor um Topstar Julian Alaphilippe an ("Die haben eine Idee für mich"), oder er unterschreibt eine Etage tiefer beim oberösterreichischen UCI-Continental-Team Schwingshandl Cycling: "Die würden mich sofort nehmen".

Langfristig träumt Karl von einem Profi-Start bei einem der Rad-Monumente (z. B. Paris - Roubaix) und bei Olympia, falls Cyclocross ins Programm der Winterspiele 2030 aufgenommen wird.