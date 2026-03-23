Karl will Radprofi-Abenteuer nach F1-Vorbild starten: "Bringe Sponsor mit"

Nach dem Karriere-Ende als Snowboarder bastelt Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl (40) an seinem Einstieg als Radprofi. Wo die Reise hingeht, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.

„Es gibt zwei Optionen für mich“, so der Sportaholic zu oe24: „Entweder sie nehmen mich bei Tudor (UCI-Pro-Team, d. Red.), oder ich fange beim österreichischen Team Schwingshandl an. Dort hätte ich fix einen Platz.“

Im Talk mit oe24 erklärt Karl, wie er sich eine mögliche Karriere als Radprofi vorstellt.

oe24: Herr Karl, von Tudor Pro Cycling heißt es offiziell, dass es bisher keinen Kontakt zu Ihnen gab. Können Sie uns da mehr verraten?

BENJAMIN KARL: Ich habe am 2. April ein Meeting mit Tudor. Ich würde einen Sponsor mitbringen: Hitschies, eine Firma, die sehr viel Geld in die Hand nehmen würde, um bei Tudor einzusteigen. Die machen das aber nur, wenn ich ein Teil des Planes bin. Das ist ein bissl wie in der Formel 1: Du bringst einen Sponsor mit, dafür bekommst du ein Cockpit.

oe24: Was aber nicht automatisch heißt, dass Sie als Radprofi gleich Fuß fassen ...

KARL: Die bei Tudor können sich noch nicht ganz vorstellen, wie ich das schaffen soll. Aber die wissen nicht mehr von mir, als auf Wikipedia und im Internet zu lesen ist.

oe24: Der Kärntner Tudor-Profi Marco Haller kennt Sie. Er hat, wie er uns verraten hat, in Kärnten bereits Trainingsrunden mit Ihnen gedreht.

KARL: Genau. Ich bin auch als Snowboarder viel Rad gefahren. Aber während der Weltcupsaison war da wenig Zeit, ich hab seit Jänner vielleicht tausend Radkilometer in den Beinen, das ist fast nix. Jetzt hab ich endlich Zeit, mich aufs Radfahren zu konzentrieren. Und dafür hab ich ein großes Talent.

"Ich will Radprofi werden und eines Tages Paris-Roubaix fahren"

oe24: Finden das auch Leute, die sich im Radsport auskennen?

KARL: Ich hab seit August einen Top-Radtrainer: Björn Kafka. Der hat die Frauenmannschaft von Visma Lease a Bike betreut, unter anderem Pauline Ferrand-Prevot (Tour-de-France-Siegerin, d. Red.). Jetzt ist er bei Uno-X auf der Pro-Tour. Ich hab ihn angerufen und gesagt: "Björn, ich bin Snowboarder, ich bin 40 und ich will Radprofi werden und eines Tages Paris-Roubaix fahren". Ich hab offenbar sofort seinen Ehrgeiz geweckt, weil er gemeint hat: "Benji, du bist gut, und du hast das Potenzial, ein guter Helfer zu werden." Ob das alles, was ich mir da ausmale, realistisch ist, werden wir erst in zwei Jahren sehen. Jetzt muss ich mal loslegen.

oe24: Rad-Experten meinen, dass Sie viel zu viel Muskelmasse auf die Waage bringen. Wie sehen Sie das?

KARL: Derzeit wiege ich 88 Kilo, sieben weniger sollten es schon sein. Da ich nicht fett bin, muss ich an gewissen Stellen Muskelmasse verlieren und zugleich muss ich die Leistung raufschrauben.

oe24: Und wenn es sich fürs Schweizer ProCycling-Team Tudor nicht ausgehen sollte?

KARL: Dann ist Schwingshandl (oberösterreichisches Continental-Team, d. Red.) die zweite Option. Die sind supermotiviert. Dort hätte ich schon jetzt fix einen Platz. Dort schätzen sie meine Persönlichkeit. Ich würde ihnen als Marketinginstrument helfen. Dort hätte ich die Möglichkeit, mich zu entwickeln und für die Jungen eine Mentorenrolle zu übernehmen.

oe24: Hauptziel bleibt aber eine Olympiateilnahme 2030 im Cyclocross, falls es die Geländeversion des Radsports ins Winterolympia-Programm schafft?

KARL: Das ist mein Ziel. Auf dem Weg dorthin ist mir scheißegal, ob ich Gravelrennen oder Straßenrennen fahre. Die wenigsten wissen, dass ich seit ich zehn bin, Radrennen fahre und dass ich technisch extrem gut bin. Marco Haller hat zu mir gesagt: Bergab würde dich keiner abhängen auf der Tour. Ich bring alles mit, was es braucht im Profiradsport, nur fehlt mir noch die Leistung.

Benjamin Karl (40) gewann als Snowboarder bei Olympia 2x Gold, 1x Silber und 1x Bronze. WM: 5x Gold, 2x Silber, 1x Bronze. Dazu 4x Gesamtweltcup-Sieger.