Schönfelder: "Olympia abhaken und volle Konzentration auf den Weltcup!"

oe24-Experte Rainer Schönfelder warnt davor, die rot-weiß-roten Olympia-Erfolge zu intensiv nachzufeiern. Sein Credo: "Abhaken und nach vorne blicken." Das gilt vor allem für die Alpinen.

Genauso wie Olympia eigene Gesetze schrieb, hat auch der Ski-Weltcup seine eigenen Gesetze. Auf den sollten unsere Alpinen jetzt den Fokus legen. Der tolle Spirit, mit dem sich z. B. Benjamin Karl seine zweite gekrallt hat, wird ihnen dabei nichts helfen. Den Alpinen rate ich: Hakt Olympia ab und konzentriert euch auf den Endspurt im Weltcup!

Da haben die Österreicher einiges gutzumachen, wobei ich noch viel Potenzial sehe. Wobei wir in der Königsdisziplin Abfahrt wohl nur mehr Conny Hütter im Kugel-Rennen haben. Angesichts der schlimmen Verletzung von Lindsey Vonn sind die Karten neu gemischt. Bei vier ausständigen Abfahrten nimmt Conny hoffentlich ihren Bronze-Boost von Olympia mit.

Bei den Herren wird nicht mehr viel gehen - da wünsche ich mir, dass der eine oder andere aus der zweiten Reihe vorne anklopft - quasi als Versprechen für die nächste Saison.

Im Super-G lauern mit Vinc Kriechmayr, Stefan Babinsky und Raphael Haaser drei Österreicher, zwei sollten am Schluss vom Podest lachen. Neben Marco Odermatt, der sich nach der Silber-Enttäuschung bei Olympia mit Kristallkugeln trösten wird. Da lohnt sich übrigens ein Blick über die Grenzen: Wie ich höre, bekommt die Super-Freundschaft zwischen Odi und Triple-Olympiasieger Franjo von Allmen erste Risse. Die beiden könnten in zwei Lager abdriften.

Julia Scheib ist RTL-Kugel nicht mehr zu nehmen

Apropos trösten: Das wird Julia Scheib mit der Weltcup-Kugel im Riesentorlauf tun. Auch für Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz haben nach der Olympia-Enttäuschung eine Rechnung offen, sie können die Saison als "Best of the Rest" hinter Odermatt beenden.

Beim Blick auf den Slalom-Weltcup musste ich mit Schrecken feststellen, dass Manuel Feller im Weltcup Neunter ist und Fabio Gstrein 14. Zu meiner aktiven Zeit hatten wir fünf Österreicher unter den Top 7. Hoffentlich gibt uns Fabios Silbermedaille einen Ruck. Hoffentlich kann er seinen Lauf, der genaugenommen in Schladming begonnen hat, fortsetzen.

Lasst eure Goldmedaille in der Schublade verschwinden

Im Übrigen gilt auch für die Kombi-Sensationsdamen Ariane Rädler und Katharina Huber, unsere einzigen Ski-Alpin-Olympiasiegerinnen: Legt eure Goldmedaille in die Lade und holt sie erst wieder nach der Saison für die Ehrungen heraus. Bis dahin zählt nur der Weltcup für euch!