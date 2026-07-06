Alle Details zum Brautkleid von Taylor Swift - und SO viel hat es gekostet

Es war die wohl geheimste Hochzeit des Jahres: Taylor Swift und Travis Kelce gaben sich am 3. Juli im Madison Square Garden in New York das Ja-Wort – vor rund 1.000 Gästen, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und mit Handy-Verbot. Während im Netz bereits zahlreiche Fotos von prominenten Gästen und deren Looks kursierten, blieb ausgerechnet die wichtigste Frage lange offen: Wie sah Taylor Swift als Braut aus? Offizielle Hochzeitsfotos gab es zunächst kaum. Nun sickern die ersten Details zu ihrem Kleid durch.

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Für ihren großen Auftritt setzte Taylor Swift nicht auf ein klassisches Bridal-Label, sondern auf eines der prestigeträchtigsten Modehäuser der Welt: Dior. Ihr Hochzeitskleid war ein maßgeschneidertes Haute-Couture-Unikat, entworfen von Jonathan Anderson, dem Creative Director von Dior Women’s, Men’s und Haute Couture.

Damit schrieb Swift auch Modegeschichte: Es soll Andersons erste große Couture-Brautrobe für eine weltberühmte Celebrity-Braut gewesen sein. Das Kleid wurde in enger Zusammenarbeit mit der Sängerin entworfen und in den Dior-Ateliers in Paris gefertigt. Auch Bräutigam Travis Kelce trug Dior: Für ihn wurde ein maßgeschneiderter Smoking angefertigt.

Zu ihrem Couture-Kleid kombinierte Swift maßgefertigte Christian-Louboutin-Schuhe und Cartier-Schmuck. Besonders romantisch: Als "Something Blue" soll sie ein Saphir-Armband getragen haben, das sie von Travis Kelce geschenkt bekommen hatte.

© Instagram/Getty

Wie viel kostete Taylor Swifts Hochzeitskleid?

Offiziell wurde der Preis für Taylor Swifts Dior-Kleid nicht veröffentlicht. Bei einem maßgeschneiderten Haute-Couture-Kleid von Dior handelt es sich allerdings nicht um ein gewöhnliches Brautkleid, sondern um ein Einzelstück, das über Monate hinweg von Hand gefertigt wird.

Internationale Schätzungen gehen davon aus, dass ein Christian-Dior-Haute-Couture-Brautkleid bei rund 100.000 Dollar beginnen kann und je nach Aufwand, Materialien, Stickereien, Schleier und Arbeitsstunden bis in den höheren sechsstelligen Bereich reicht.

Heißt: Taylor Swifts Brautkleid dürfte mindestens 100.000 Dollar gekostet haben – realistisch ist bei diesem Designer, diesem Anlass und diesem Maß an Exklusivität aber ein deutlich höherer Betrag. Mit Cartier-Schmuck und maßgefertigten Louboutins lag ihr kompletter Bridal-Look vermutlich weit über der 1-Million-Dollar-Marke.

Ein Kleid wie ein Fashion-Coup

Dass Swift ausgerechnet das französische Label Dior wählte, überraschte viele Fans. Im Vorfeld wurde eher auf amerikanische Designer wie Ralph Lauren oder Oscar de la Renta spekuliert. Doch die Entscheidung passt zum Mega-Format der Hochzeit: ein Couture-Kleid aus Paris, ein NFL-Star im passenden Dior-Smoking, 1.000 Gäste im Madison Square Garden und eine Hochzeit, die eher an ein royales Popkultur-Ereignis erinnerte als an eine private Feier.

Für Dior ist der Look ein riesiger Prestige-Moment. Für Jonathan Anderson ist es der endgültige Ritterschlag in seiner neuen Rolle beim französischen Modehaus. Und für Taylor Swift ist es die wohl luxuriöseste Fashion-Ära ihrer Karriere.