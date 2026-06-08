Egli & Silbereisen: Neue Gerüchte nach Kitz-Flirt

Die beiden Stars kamen sich beim Open Air in Kitzbühel erneut ganz nahe. Das zeigen Clips, die im Internet kursieren

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Es ist das ewige Tuschel-Thema der Schlagerwelt, und in Kitzbühel wurde nun munter weiter Öl ins Feuer gegossen. Erste Clips, die nach der Aufzeichnung am Samstag (6. Juni) in den sozialen Medien kursieren, zeigen Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei einer Performance, die intimer kaum sein könnte.

Kuss-Show

Die Schweizerin räkelte sich zunächst auf einer von Rosen umkränzten Schaukel, während Silbereisen hinter ihr stand. Nach einem Platzwechsel setzte sich Egli schließlich direkt auf den Schoß des Showmasters – gekrönt von einem angedeuteten Kuss. Seit Jahren umschiffen die beiden das Thema Liebesbeziehung gekonnt. Eglis vielsagender Kommentar aus der Vergangenheit ("Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei") dürfte nach diesem Kitzbühel-Flirt jedenfalls wieder heiß diskutiert werden.

Kaiserliche Absage für Kitzbühel

Während die Sender das genaue Line-up streng unter Verschluss halten und bisher nur Namen wie DJ Ötzi und Maite Kelly durchgesickert sind, steht ein prominenter Korb bereits fest: Roland Kaiser fehlt.

Der 74-jährige Grandseigneur des Schlagers schwänzte das Silbereisen-Spektakel in Tirol zugunsten der eigenen Karriere. Zeitgleich zur Kitzbühel-Sause rockte der "Kaiser" im Rahmen seiner Open-Air-Tournee den Schlosspark Oberschleißheim bei München vor tausenden eigenen Fans.

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König Fußball erzwingt TV-Verschiebung

Wer nicht live im Stadion in Kitzbühel dabei war, muss sich diesmal ungewöhnlich lange gedulden, bis die Liebes-Schaukel im TV zu sehen ist. Der Grund dafür ist das runde Leder: Wegen des letzten WM-Testspiels der deutschen Nationalmannschaft mussten ARD und ORF den Sendeplatz räumen.

Die TV-Zuseher müssen bis zum Samstag, den 27. Juni (20:15 Uhr, ORF 2), auf die Ausstrahlung warten.