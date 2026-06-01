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Anstieg 2025

Milliarden-Umsätze für Amazon, Temu & Co

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Mode im Shopping-Trend auf Platz eins © Getty
Umsätze im Onlinehandel 2025 auf einem neuen Allzeithoch. Der Bruttoumsatz stieg 11,5 Milliarden Euro
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Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen gerne und viel im Internet ein. Der Bruttoumsatz stieg kräftig um 9,5 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro, zeigt eine Erhebung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel. Eingekauft wird am liebsten bei Amazon, Temu und Zalando.

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Online-Shopping © oe24

Der Onlinehandel wachse zwar insgesamt dynamisch, dieses Wachstum gehe aber keinesfalls nur auf österreichische Versand- und Internethändler zurück, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik am Montag ein. Der heimische Versand- und Internethandel wuchs im Vorjahr nur um 2,3 Prozent.

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Erste Adresse für Online-Shopper ist Amazon

Erste Adresse, um online zu shoppen, ist hierzulande Amazon mit einem Marktanteil von 29,6 Prozent. An zweiter Stelle rangiert bereits Temu mit 5,6 Prozent. Nummer drei ist in Österreich Zalando (5,5 Prozent). Dahinter folgen Ebay (4,5 Prozent) und Otto (3,0 Prozent).

Fast ein Viertel der Onlineumsätze fällt auf Mode

Besonders stark legten die Bereiche Pflegeprodukte (+13,2 Prozent), Lebensmittel (+11,7 Prozent) und Mode (+10,9 Prozent) zu. Vor allem das größte Segment Mode präge die Entwicklung des gesamten Onlinehandels maßgeblich, hieß es. Fast ein Viertel der gesamten Onlinehandelsumsätze entfällt auf den Bereich Mode.

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