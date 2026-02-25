Galaxy S26: Das kann Samsungs neuestes Top-Handy

Alle Jahre wieder bringt Samsung ein neues Galaxy-Smartphone auf den Markt. Das neueste Galaxy S26 soll das fortschrittlichste Handy vom südkoreanischen Hersteller werden.

Wie immer wird die Hardware angepasst: besseres Display, ein stärkerer Akku und eine verbesserte Kamera. Dieses Jahr soll die künstliche Intelligenz das Highlight werden. Samsung will das Galaxy S26 als täglichen KI-Begleiter etablieren.

Bei der Kamera verspricht der Tech-Gigant noch schönere Fotos und mehr Möglichkeiten bei Aufnahme und Bearbeitung. Dank "Nightography Video" werden Videos selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klar. Die "SuperSteady"-Funktion wird allen Adrenalinjunkies gefallen. Damit sollen ruhige Bilder auch auf unebenen Straßen oder bei schnellen Bewegungen entstehen.

Perfekte Fotos für jeden

"Photo Assist" ermöglicht per Sprachbefehl, Bilder einfacher zu bearbeiten. Aus einer Aufnahme bei Tag kann eine Nachtaufnahme werden. Die Funktion funktioniert nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos. Damit kann jeder ohne Bearbeitungs-Talent ganz einfach seine Aufnahmen verändern.

Für Datenschützer hat Samsung auch etwas vorbereitet. Erstmals bekommt ein Smartphone von den Südkoreanern einen Blickschutz direkt im Display. Mit einem Wisch wird der Bildschirm nur noch von vorne sichtbar. Vor allem in der Öffentlichkeit ist die Funktion sehr hilfreich.

Display mit Privatsphäre

Das sogenannte "Privacy-Display" lässt sich auch gezielt aktivieren. Der Bildschirm kann somit bei der Passworteingabe oder bei Nachrichten abgesichert werden.

Das Prunkstück der neuen Galaxy-S-Serie ist der neue KI-Assistent. Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Electronics Österreich, erklärt: "Wir möchten Nutzer:innen den Alltag spürbar erleichtern und den Zugang zu AI deutlich vereinfachen. Indem wir künstliche Intelligenz intuitiver gestalten, wird es noch mehr Menschen ermöglicht, von ihrem vollen Potenzial zu profitieren."

KI soll Alltag vereinfachen

Mit der Funktion "Now Nudge" können Nutzer ohne Ablenkungen ihre Tätigkeit erledigen. Zum Beispiel möchte man ein Urlaubsfoto seinen Freunden zeigen. Mithilfe von "Now Nudge" wird automatisch ein passendes Foto vorgeschlagen. Ebenfalls können Termine vermerkt werden und diese auf Kollisionen geprüft.

"Now Brief" empfiehlt dem Nutzer eine passende Trainings-Playliste und erinnert rechtzeitig an wichtige Termine. Eine große Neuheit ist die KI-gestützte Anruf-Screening. Ein digitaler Assistent nimmt den Anruf entgegen. Dabei klärt dieser Name und Anliegen ab. Der Nutzer kann das Gespräch gleichzeitig am Display mitverfolgen.

Samsung betont, dass sie viele der Bauteile selbst produzieren und somit weniger von den Lieferproblemen betroffen sind. Wer nun auf das Samsung Galaxy S26 heiß ist, muss schon tief in die Tasche greifen. Das Top-Smartphone Galaxy S26 Ultra ist in Österreich ab 1.449 Euro aufwärts erhältlich. Das S26+ startet bei 1.249 Euro und das S26 ab 999 Euro.