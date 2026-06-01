Geldwäsche-Ermittlungen gegen Überweisungsdienst Wise

Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen den europäischen Zweig des Überweisungsdienstleisters Wise.

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Die Ermittlungen laufen schon seit dem vergangenen Jahr und "nähern sich ihrem Ende", wie die Staatsanwaltschaft der AFP am Montag bestätigte. Der Aktienkurs des Unternehmens an der Londoner Börse brach bis Montagmittag um fast 15 Prozent ein. Zuvor hatten Investigativjournalisten mehrerer europäischer Medien berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben, ob Wise verdächtige Überweisungen im großen Stil nicht gemeldet und damit gegen die Anti-Geldwäschegesetze der EU und Belgiens verstoßen hat. Dabei geht es demnach um Überweisungen, die mutmaßlich im Zusammenhang mit Betrug, Korruption und Drogenhandel stehen.

Hauptsitz in London

Wise hat seinen Hauptsitz in London, die Ermittlungen betreffen des EU-Zweig des Unternehmens mit Sitz in Brüssel. Die belgischen Ermittler waren den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge auf den Dienstleister aufmerksam geworden, weil Ermittler aus mehr als 30 anderen Ländern in zahlreichen Fällen um Unterstützung in Brüssel baten, weil Wise-Konten in ihren Strafverfahren auftauchten.

Das Unternehmen in London bezeichnete die Ermittlungen am Montag als "Teil des laufenden Geschäftsbetriebs". Sie deuteten "weder auf eine Nichteinhaltung der Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung noch auf sonst irgendein Fehlverhalten" hin, teilte Wise weiter mit. Die Ermittlungen dauerten zudem noch an. "Stand heute wurden uns keine konkreten Schlussfolgerungen vorgelegt."

Wise zählt weltweit mehr als 19 Millionen aktive Kundinnen und Kunden, die international Geld hin und her schicken. Pro Tag wickelt der Dienstleister nach eigenen Angaben etwa 4,7 Millionen Transaktionen ab.