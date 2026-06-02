Heimische Druckerei ist endgültig pleite

Der Sanierungsplan für die insolvente Salzkammergut-Media GmbH ist zurückgezogen worden.

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Das berichteten Creditreform und AKV am Dienstag in Aussendungen. 211 Gläubiger hatten nach der Beantragung des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht St. Pölten Forderungen von rund 5,2 Mio. Euro angemeldet. Laut AKV erfolgte nun die Umwandlung in ein Konkursverfahren.

Die Salzkammergut-Media GmbH hatte Anfang März Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Druckerei, Medienarbeit und Werbeagentur aktiv. Standorte lagen im niederösterreichischen Melk sowie in Oberösterreich in Gmunden, Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl.

Die Niederlassungen in Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl wurden laut Creditreform noch im März geschlossen. Von insgesamt 66 Dienstnehmern sind dadurch bereits 44 ausgetreten.