Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Familienbonus
© Getty

Spar-Hammer

DAS ändert sich jetzt beim Familienbonus

30.04.26, 07:00
Teilen

Viele Familien bekommen künftig weniger Geld ausbezahlt. 

Die Regierung hat sich diese Woche bekanntlich auf Konsolidierungsvolumen für das Doppelbudget 2027/2028 geeinigt. In den kommenden zwei Jahren wird weiter hart gespart, schließlich sollen 5,1 Mrd. Euro im Budget gefunden werden.

Betroffen ist auch der Familienbonus, bei dem 130 Millionen Euro eingespart werden. Nicht betroffen sein sollen von den Kürzungen Eltern von Kindern unter vier Jahren. Hier kann weiterhin ein Elternteil den vollen Bonus in Höhe von 2.000 Euro geltend machen.

Mehr Frauen in Beschäftigung bringen

Ab dem 4. Geburtstag wird dann aber ein Viertel des Gehalts des schlechterverdienenden Elternteils (in der Regel ist dies die Mutter) als Bemessungsgrundlage herangezogen. Mit der Maßnahme soll bewirkt werden, dass mehr Frauen statt Teilzeit Vollzeit arbeiten – parallel soll auch die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Das berichtet der ORF am Donnerstag.

Neos-Chefin Meinl-Reisinger betonte bereits am Mittwoch, dass die Regierung Anreize für Leistung schaffen und auch mehr Frauen in Beschäftigung bringen will. Damit das möglich ist, brauche es entsprechende Kinderbetreuungs- und -bildungsangebote, die man ausbauen will.

Zudem wird die Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen auch 2028 ausgesetzt, wobei dies wie im letzten Doppelbudget nur einkommensabhängige Leistungen betreffen dürfte. Beitragen fürs Budget sollen Familienleistungen insgesamt 280 Mio. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen