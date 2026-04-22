GED und MÖGEN in Traismauer: Spatenstich für 27 Öko-Häuser

In Traismauer (NÖ) ist der Startschuss gefallen: Die GED Projekt GmbH baut gemeinsam mit der Wohnbaugenossenschaft MÖGEN 27 hochmoderne Reihenhäuser und Doppelhaushälften in massiver Vollholzbauweise – und die Nachfrage ist riesig!

Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) persönlich stach den Spaten in die Erde – kein Wunder, er wohnt selbst in einem GED-Haus und schwärmt: Er fühle sich dort "sehr, sehr wohl". In der Rühl-Straße entstehen jetzt zunächst 11 Reihenhäuser und 2 Doppelhaushälften mit je 4 bis 5 Zimmern, Terrasse, großem Garten – und Lamellendach, damit auch bei Regen draußen gefeiert werden kann!

Niedrige Kosten, top Ausstattung

v.l.n.r.: Alexander Kamper, Hannes Sauer, Robert Weber, Dietmar Geiger, Andreas Holzmann, Herbert Pfeffer, René Stockinger, Manuel Czech, Admir Mehmedovic © GED

Luftwärmepumpe, PV-Anlage, kontrollierte Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung in beiden Stockwerken – die Energiekosten sollen damit auf ein Minimum sinken. Dazu gibt's eine handgefertigte Massivholztreppe aus Eiche. Schick!

Mieten oder kaufen – beides möglich

Die Häuser sind zur Miete mit Kaufoption vorgesehen, auf Anfrage aber auch direkt kaufbar. Vormerkungen werden bereits entgegengenommen. In einer zweiten Bauphase folgen weitere 14 Reihenhäuser in der Gernotgasse.

Perfekte Lage für Pendler

Wien in 40 Minuten, St. Pölten und Krems je in 15 Minuten – Traismauer ist ideal angebunden. Und jeder Einheit werden gleich 2 Parkplätze zugeteilt! Weitere Informationen und Vormerkungen sind möglich unter www.moegen.at. Wohnen in Traismauer war noch nie attraktiver.