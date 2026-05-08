Platz 1! Neuer Hype um die Rolling Stones

Die Rolling Stones sind auch im 64. Dienstjahr nicht zu (s)toppen. Mit dem neuen Hit „In The Stars“ holt man Platz1 bei iTunes. Dazu mit „Rough And Twisted“ auch gleich Platz 3. Das Ergebnis einer neuen Promo-Offensive, die Mick Jagger auch als witzigen Juwelenverkäufer zeigte.

Platz 1 mit dem neuen Hit „In The Stars“ und Platz 3 mit der zunächst noch unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ veröffentlichten Blues-Hadern „Rough And Twisted“. Die Rolling Stones mischen im auch schon 64. Dienstjahr wieder die heimischen iTunes-Charts auf. Ein gutes Omen für das neue Album „Foreign Tongues“, das am 10. Juli erwartet wird und für das die Rock-Dinos jetzt den Promotion-Turbo zünden!

© Getty Images

© Universal Music

Das sind die iTunes-Charts vom 8. Mai 2026

1. Rolling Stones, In The Stars

2. Stick Figure, Above Me

3. Rolling Stones, Rough And Twisted

4. 4Bebe Rexha & Faithless, New Religion

5. DHENYS R J, All Night Long

© Instagram

Nach einer Reihe mysteriöser Plakate, auch vor dem Mistkübel einer Wiener Schule (!), stellten Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood am Dienstag zunächst alle Bestell-Infos für die 14 neuen Hits ins Netz und sich dann den Fragen von Jimmy Kimmel. In der Williamsburgh Savings Bank in New York gab’s eine launige Album-Präsentation, bei denen man auch die vielen Gaststars – von Paul McCartney über Steve Winwood bis Robert Smith von The Cure, den letzten Song des 2021 verstorben Drummer Charlie Watts („Hit Me in the Head“) und die gewöhnungsbedürftige Collage am Album-Cover („Ich nenne es „Mr. Ugly“) erklärte.

© Getty Images

© The Tonight Show

Am Mittwoch (6. Mai) stoppte Jagger dann bei der „Tonight Show“ und lieferte einen schrägen Sketch, bei dem er Host Jimmy Fallon als Juwelenverkäufer mit den Armen einer Schaufensterpuppe (!) bediente. Donnerstag (7. Mai) legte Kollege Ronnie Wood nach. Mit neuen Album-Details („Es gibt eine unglaubliche Energie“) und einem witzigen Mundharmonika-Duett.

© The Tonight Show

© The Tonight Show

Als Highlight der Promotion-Offensive ließ Jagger, der am 26. Juli auch schon den 83.Geburtstag (!) feiert, nach den Tournee-Absagen für 2025 und 2026, doch noch eine Tour durchblicken: „Ich würde das Album gern auf Tournee spielen. Ich würde es absolut lieben. Ich hoffe, es so bald wie möglich zu tun.“