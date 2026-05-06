Die Rolling Stones denken doch noch an eine Tour

Am 10. Juli liefern Rolling Stones mit „Foreign Tongues“ das Album des Jahres. Bei einer Pressekonferenz in New York erklären die Rockgiganten die Hintergründe und stellen sogar eine Tournee in Aussicht!

Ich würde das Album gern auf Tournee spielen. Ich würde es absolut lieben. Ich hoffe, es so bald wie möglich zu tun.“ Am Rande einer Pressekonferenz in New York zur Präsentation des für 10. Juli erwarteten neuen Rolling Stones Album „Foreign Tongues“ klärte Mick Jagger die Frage aller Fragen. Nach den Absagen der für 2025 und Sommer 2026 geplanten Europa-Tourneen haben die in Summe 243 Jahre alten Rock-Dinos das Bühnen-Leben noch nicht ganz abgeschlossen!

Dazu sprachen die Stones in der Williamsburgh Savings Bank auch über …

… das neue Album:

Mick Jagger: Das Besondere an diesem Album ist – die Stones sind eine Rockband, die auch die Fähigkeit hat, Balladen, Countrymusik oder Tanzmusik zu machen. So bleiben wir nicht in einer Art von Stil stecken.

© Kevin Mazur

Keith Richards: Man kann diese Sachen nicht planen. Man muss einfach seinem Herzen folgen und hoffen, dass am Ende etwas herauskommt. Wenn es nicht funktioniert, dann bringen wir den Schiedsrichter ins Spiel (Am: Produzent Andrew Watts). Er tritt uns in den Hintern.“

… die 14 neuen Songs:

Jagger: 4 davon sind noch von den „Hackney Diamonds“ Sessions übergeblieben, die restlichen 10 haben wir innerhalb von nur 4 Wochen in London aufgenommen. Nur vier Wochen zu haben, gab uns ein Gefühl der Dringlichkeit. Die meiste Zeit im Studio haben wir Spaß, aber es erfordert auch viel Konzentration – man muss die fünf Minuten, die man für einen einzelnen Song hat, wirklich nutzen.

© Kevin Mazur

… den letzten Song mit Charlie Watts:



Jagger: „Hit Me in the Head“ wurde für „Foreign Tongues“ ausgegraben. Wir haben das damals in L.A. noch mit Charlie gemacht. Es ist ein wirklich schneller Punk-Rocker. Ein superschnelles Lied.. Auf den restlichen Songs spielt Steve Jordan die Drums.

Richards: Er wurde uns noch von Charlie empfohlen.

… die Gaststars auf der neuen CD:



Richards: Paul McCartney hat zufällig im Studio nebenan gearbeitet, während wir die letzte Platte machten. Er wollte unbedingt mitspielen und dieses Kästchen auf seiner Bucketlist abhaken.

Jagger: Robert Smith von The Cure, den ich zuvor noch nie getroffen habe, war jetzt zufälligerweise im Studio. Und da meinte ich: Wenn du schon hier bist, dann kannst du dich auch nützlich machen. Er liefert jetzt Background-Vocals.

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… das schräge Album-Cover:Jagger: Das wurde von einem berühmten neuen Künstler namens Nathaniel Quinn gefertigt. Es ist nicht computergeneriert. Ich nenne es „Mr. Ugly“ (z. dt. Mr. Hässlich)