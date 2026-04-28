Achtung! Netflix löscht DIESE Film- und Serienkracher jetzt

Schauen Sie noch schnell durch die Liste um keinen Lieblingsinhalt zu verpassen.
Netflix macht es schon wieder! Auch im April müssen sich Zuseher:innen von beliebten Inhalten verabschieden. Wir haben die Lise der Serien und Filme! Auch wann sie nicht mehr zu sehen sind, erfahren Sie hier
Dies Serien sind (bald) weg
- 1. April 2026: „Justin Time“
- 1. April 2026: „Sherlock“
- 6. April 2026: „Sirius the Jaeger“
- 16. April 2026: „Pastewka“
- 21. April 2026: „303 – Die Serie“
- 21. April 2026: „Let's Fight, Ghost“
- 30. April 2026: „Old Enough!“
Diese Filme löscht Netflix (bald)
- 2. April 2026: „Demetri Martin: Demetri Deconstructed“
- 2. April 2026: „Delirium“
- 2. April 2026: „Wonder Park“
- 6. April 2026: „Buddies from the Neighborhood“
- 7. April 2026: „Story of Kale: When Someone's in Love“
- 7. April 2026: „Alle für Ella
- 7. April 2026: „A Simple Lie“
- 9. April 2026: „Pets“
- 9. April 2026: „Pets 2“
- 12. April 2026: „Leben oder so ähnlich“
- 14. April 2026: „The Tourist“
- 14. April 2026: „Bibi Blocksberg“
- 15. April 2026: „A Quiet Place 2“
- 17. April 2026: „William Shakespeares Romeo & Julia“
- 19. April 2026: „Countdown“
- 19. April 2026: „Der Duft der Frauen“
- 20. April 2026: „James Bond 007“ – gesamte Filmreihe
- 21. April 2026: „3096 Tage“
- 22. April 2026: „Der rosarote Panther“
- 22. April 2026: „Der rosarote Panther 2“
- 22. April 2026: „Meerjungfrauen küssen besser“
- 22. April 2026: „Der Junge im gestreiften Pyjama“
- 22. April 2026: „Héroes: Silencio y Rock n Roll“
- 25. April 2026: „Megalopolis“
- 28. April 2026: „Chantal im Märchenland“
- 28. April 2026: „Youth v Gov“
- 30. April 2026: „Das schnelle Geld“
- 30. April 2026: „47 Meters down“
- 30. April 2026: „Sharknado“
- 30. April 2026: „Ella und der schwarze Jaguar“
- 30. April 2026: „Cocaine Shark“
- 30. April 2026: „Auferstanden“
- 30. April 2026: „Die Thomas Crown Affäre“
- 30. April 2026: „Shrek“
- 30. April 2026: „Puzzle“
- 30. April 2026: „Was vom Tag übrig blieb“
Neue Formate
Die gute Nachricht: Durch die Löschungen wird wieder mehr Platz für neuen Content gemacht. Gleich einige neue Serien und Filme sollen schon bald am Streamer zu sehen sein.