Achtung! Netflix löscht DIESE Film- und Serienkracher jetzt

Schauen Sie noch schnell durch die Liste um keinen Lieblingsinhalt zu verpassen.

Netflix macht es schon wieder! Auch im April müssen sich Zuseher:innen von beliebten Inhalten verabschieden. Wir haben die Lise der Serien und Filme! Auch wann sie nicht mehr zu sehen sind, erfahren Sie hier

Mehr zum Thema

Dies Serien sind (bald) weg

1. April 2026: „Justin Time“

1. April 2026: „Sherlock“

6. April 2026: „Sirius the Jaeger“

16. April 2026: „Pastewka“

21. April 2026: „303 – Die Serie“

21. April 2026: „Let's Fight, Ghost“

30. April 2026: „Old Enough!“

Diese Filme löscht Netflix (bald)

2. April 2026: „Demetri Martin: Demetri Deconstructed“

2. April 2026: „Delirium“

2. April 2026: „Wonder Park“

6. April 2026: „Buddies from the Neighborhood“

7. April 2026: „Story of Kale: When Someone's in Love“

7. April 2026: „Alle für Ella

7. April 2026: „A Simple Lie“

9. April 2026: „Pets“

9. April 2026: „Pets 2“

12. April 2026: „Leben oder so ähnlich“

14. April 2026: „The Tourist“

14. April 2026: „Bibi Blocksberg“

15. April 2026: „A Quiet Place 2“

17. April 2026: „William Shakespeares Romeo & Julia“

19. April 2026: „Countdown“

19. April 2026: „Der Duft der Frauen“

20. April 2026: „James Bond 007“ – gesamte Filmreihe

21. April 2026: „3096 Tage“

22. April 2026: „Der rosarote Panther“

22. April 2026: „Der rosarote Panther 2“

22. April 2026: „Meerjungfrauen küssen besser“

22. April 2026: „Der Junge im gestreiften Pyjama“

22. April 2026: „Héroes: Silencio y Rock n Roll“

25. April 2026: „Megalopolis“

28. April 2026: „Chantal im Märchenland“

28. April 2026: „Youth v Gov“

30. April 2026: „Das schnelle Geld“

30. April 2026: „47 Meters down“

30. April 2026: „Sharknado“

30. April 2026: „Ella und der schwarze Jaguar“

30. April 2026: „Cocaine Shark“

30. April 2026: „Auferstanden“

30. April 2026: „Die Thomas Crown Affäre“

30. April 2026: „Shrek“

30. April 2026: „Puzzle“

30. April 2026: „Was vom Tag übrig blieb“

Neue Formate

Die gute Nachricht: Durch die Löschungen wird wieder mehr Platz für neuen Content gemacht. Gleich einige neue Serien und Filme sollen schon bald am Streamer zu sehen sein.