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Peter Weck
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Peter Weck: Warum er trotz "Sissi"-Weltruhm kein Millionen-Vermögen besitzt

28.04.26, 13:09
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Während die „Sissi“-Filme jedes Jahr Millionen vor die Bildschirme locken, zieht der gebürtige Wiener Peter Weck eine ernüchternde Bilanz über seine Finanzen und spricht offen über sein Schicksal nach einem schweren Schlaganfall. 

Durch seine Rollen in den legendären „ Sissi “-Verfilmungen wurde Peter Weck weltberühmt. Doch der finanzielle Segen hielt sich in Grenzen. Zwar reichte es für Luxusautos wie einen Maserati oder einen Jaguar, doch von den ständigen Wiederholungen im Fernsehen profitiert der heute in Wien lebende Schauspieler nicht.

Peter Weck und Romy Schneider in

Peter Weck und Romy Schneider in "Sisi"

© Hersteller

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Keine Beteiligung an TV-Einnahmen

Weck blickt wehmütig auf die Verträge von damals zurück. Während die Produzenten bis heute an den Ausstrahlungen verdienen, gingen die Darsteller nach den  Dreharbeiten  leer aus. „Wäre ich daran beteiligt, hätte ich wahrscheinlich nie mehr arbeiten müssen", erklärte er nun am Rande eines Besuches im Grand Hotel Elisabeth in Bad Ischl.

Peter Weck in

Peter Weck in "Ich heirate eine Familie"

© Hersteller

Trotzdem blieb er erfolgreich, feierte in den 80er-Jahren mit „Ich heirate eine Familie“ einen Mega-Erfolg und holte als Intendant des Theaters an der Wien Welt-Musicals wie „Cats“ nach Österreich.

Schicksalsschlag und neue Liebe

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2022 ist Peter Weck auf den Rollstuhl angewiesen. Kraft gibt ihm seine Lebensgefährtin, die 53-jährige Kinderpsychologin Joanna Rzepa. Seit über sechs Jahren weicht sie nicht von seiner Seite.

Trauer um Ehefrau Ingrid

Eine Hochzeit mit seiner neuen Partnerin schließt Weck jedoch kategorisch aus. Die tiefe Verbindung zu seiner verstorbenen Ehefrau Ingrid, die 2012 verstarb, ist ungebrochen. Der Verlust warf ihn damals so schwer aus der Bahn, dass er sogar Suizidgedanken gestand.

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