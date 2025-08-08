Zwischen "Sissi" und "Elisabeth": Peter Weck wird 95

Multitalent prägte Theater, Film, Fernsehen und nicht zuletzt die heimische Musicalszene - Geburtstag am 12. August

Er ist Schauspieler, Regisseur, Produzent und Musical-Pionier: Peter Weck hat das kulturelle Leben Österreichs geprägt wie nur wenige. Mit TV-Klassikern wie „Wenn der Vater mit dem Sohne“ und „Ich heirate eine Familie“ schrieb er Fernsehgeschichte. Doch auch als Intendant setzte er Maßstäbe – etwa mit der deutschsprachigen Premiere von „Cats“ im Theater an der Wien. Am 12. August feiert der Publikumsliebling nun seinen 95. Geburtstag.

Peter Weck in "Ich heirate eine Familie" © Hersteller

Geboren 1930 in Wien, begann Wecks Karriere nach einer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar am Stadttheater Klagenfurt. Es folgten Engagements an renommierten Häusern wie dem Burgtheater und Auftritte bei den Salzburger Festspielen. Bald eroberte er auch die Kinoleinwand – unter anderem in „Sissi“ mit Romy Schneider – und die Herzen der TV-Zuschauer.

Peter Weck und Romy Schneider in "Sisi" © Hersteller

1983 übernahm er die Leitung des Theaters an der Wien, gründete eine Musicalschule und holte Welthits wie „Les Misérables“ und „Phantom der Oper“ nach Österreich. Mit der Uraufführung von „Elisabeth“ 1992 schrieb er Musicalgeschichte.

Privat musste Weck schwere Schicksalsschläge verkraften, darunter den Tod seiner Frau Ingrid 2012. Rollen in seichten Filmen lehnte er fortan ab, widmete sich ernsteren Charakteren – zuletzt 2019 in „Sonny Boys“. Seit einem Schlaganfall 2022 ist er auf den Rollstuhl angewiesen.

© Getty

Sein Lebenswerk wurde vielfach ausgezeichnet: Drei Goldene Kameras, ein Bambi, die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien und das Österreichische Ehrenkreuz zählen zu seinen Ehrungen. Der ORF würdigt den „ewigen Sonny Boy“ mit einem mehrtägigen TV-Schwerpunkt und zwei Porträts.