48er bauen Anteil an E-Fahrzeugen weiter aus

Die E-Fahrzeugflotte der 48er wächst weiter: Fast ein Fünftel aller Fahrzeuge wurde bereits auf E-Autos umgestellt.

Die Umstellung der Fahrzeugflotte der 48er auf emissionsfreie Antriebe schreitet voran. Von den insgesamt 989 Fahrzeugen sind bereits 172 elektrisch betrieben, zusätzlich wird ein Wasserstofffahrzeug genutzt. Damit ist knapp ein Fünftel der Flotte ohne direkte Emissionen unterwegs. Mit fast 1.000 Fahrzeugen gehört der Fuhrpark zu den vielseitigsten in Österreich und umfasst unter anderem Müllfahrzeuge, Geräteträger, Pritschenfahrzeuge sowie klassische PKW.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky stellte klar, dass ein komplett CO2-neutraler Fuhrpark angestrebt wird. Die laufende Erweiterung, aktuell etwa durch zehn zusätzliche elektrische Müllfahrzeuge, unterstreicht den vorgegebenen Kurs. Soll heißen: In Zukunft sollen, sofern technisch machbar, keine neuen Fahrzeuge mit Diesel- oder Benzinantrieb mehr angeschafft werden.

100-jährige Erfahrung mit Elektromobilität

Die MA 48 blickt auf eine lange Geschichte im Bereich Elektromobilität zurück. Bereits 1925 kamen die ersten ihrer Art zum Einsatz. Seit 1992 werden sie punktuell im regulären Betrieb genutzt, und seit 2019 sind auch elektrische Müllfahrzeuge im Einsatz.

"Mit der konsequenten Weiterentwicklung der E-Flotte stärkt Wien nicht nur den Klimaschutz, sondern auch den Wirtschafts- und Innovationsstandort. Wer jetzt umstellt, schafft Vorteile für Umwelt, Stadt und Bevölkerung," erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).