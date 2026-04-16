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Wer aß vom Kebab des Grauens? Rückruf!
© APA/GEORG HOCHMUTH

Salmonellengefahr

Wer aß vom Kebab des Grauens? Rückruf!

16.04.26, 14:37
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 Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) berichtet über einen Rückruf von Hühnerkebabfleisch wegen einer Kontaminierung mit Salmonellen. 

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um den "Vatan Döner 7 Kg Tiefkühl" mit der Chargennummer 008/2026, dem Produktionsdatum 08.01.2026 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.2028 der Intergast Handels GmbH.

Die Salmonellen seien im Zuge einer behördlichen Kontrolle im niederösterreichischen Matzen entdeckt worden. "Die Firma Intergast Handels GmbH fordert daher alle Kunden um Rückruf des Artikels", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. An wie viele Unternehmen der Spieß verkauft wurde, ist noch nicht klar. Das Produkt sei abgeholt und nicht geliefert worden, hieß es auf APA-Nachfrage in dem Betrieb.

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