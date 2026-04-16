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Fahndung: Aus fahrendem Auto geschossen
© LPD Steiermark

Hinweise erbeten

Unbekannter feuert aus fahrendem Pkw

16.04.26, 21:26
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Schrecksekunde am Leibnitzer Hauptplatz: Am Donnerstagabend feuerte ein Unbekannter aus einem fahrenden Audi einen Schuss ab. Die Polizei sucht nun mit Bildern nach dem flüchtigen Wagen.

Donnerstag gegen 18:15 Uhr ging bei der Polizei die Anzeige ein, dass soeben am Leibnitzer Hauptplatz ein Schuss gefallen sei. Sofort machten sich alle verfügbaren Streifen auf den Weg zum Tatort. Zeugen berichteten übereinstimmend von einem dunklen Audi, der über den Platz fuhr, als plötzlich eine Person mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft feuerte. Direkt nach dem Schuss flüchtete das Fahrzeug mit quietschenden Reifen vom Hauptplatz. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. 

Fahndung: Aus fahrendem Auto geschossen
© LPD Steiermark

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch bislang negativ verlief. Es ist derzeit noch völlig unklar, ob sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen in dem dunklen Wagen befunden haben. Die Ermittler prüfen nun alle vorliegenden Beweise, um den mutmaßlichen Schützen so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwar das mutmaßliche Tatfahrzeug, das Kennzeichen des dunklen Audi ist auf den Bildern jedoch nicht erkennbar. Personen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Leibnitz (Tel.: 059133/6160) in Verbindung zu setzen.

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