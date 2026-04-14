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Erste Frau: Airbus bekommt eine Chefin
© Getty

Flugzeug-Riese

Erste Frau: Airbus bekommt eine Chefin

14.04.26, 19:20
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Der Flugzeugbauer Airbus bekommt mit der Spanierin Amparo Moraleda erstmals eine Verwaltungsratschefin.  

Sie tritt im Oktober die Nachfolge von Rene Obermann an, der sein Amt Ende September aufgibt, wie der deutsch-französische Konzern nach der Hauptversammlung am Dienstag in Amsterdam mitteilte.

Die 61-jährige Ex-Managerin des spanischen Versorgers Iberdrola und des IT-Riesen IBM ist nicht nur die erste Frau auf dem Posten, sondern auch die erste Chefin des Aufsichtsgremiums, die weder aus Deutschland noch aus Frankreich kommt.

Obermann neuer SAP-Aufsichtsratschef

Bisher war bei Airbus stets auf eine ausgewogene Besetzung der Posten von Vorstands- und Verwaltungsratschef zwischen den beiden bei Airbus dominierenden Staaten geachtet worden. Der Vorstandschef kommt mit Guillaume Faury derzeit aus Frankreich. Deshalb war auch der scheidende BMW-Chef Oliver Zipse als neuer Verwaltungsratschef gehandelt worden, der am Dienstag zunächst für ein Jahr in das Aufsichtsgremium gewählt wurde.

Moraleda, seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates, war bisher "Lead Independent Director", führte also den Kreis derjenigen Verwaltungsräte an, die keinem Großaktionär zugeordnet werden können und nicht operativ tätig sind. Obermanns Abschied hatte sich abgezeichnet. Der frühere Telekom-Chef soll 2027 den Vorsitz im Aufsichtsrat des Softwareriesen SAP übernehmen. Sein Mandat bei Airbus läuft noch bis zur Hauptversammlung 2027. "Es war eine Ehre und ein Privileg, Airbus fast ein Jahrzehnt lang zu dienen, in einer Zeit, die ständig die Widerstandsfähigkeit des ganzen Unternehmens auf die Probe gestellt, aber auch die kollektive Stärke von Team Airbus gezeigt hat", sagte er zu seinem bevorstehenden Abschied.

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