Liebes-Comeback für aus Schrebergarten geretteten Urzeitriesen

Ein 30 Jahre altes Beulenkrokodil wurde aus einem deutschen Schrebergarten befreit und hat jetzt ein neues Zuhause im Tiergarten Schönbrunn gefunden!

Unglaublich, aber wahr: Ein Jahrzehnte-altes Krokodil hauste jahrelang in einem Kleingarten im deutschen Thüringen – bis den Besitzern die Haltung zu viel wurde! Die Behörden griffen durch und beschlagnahmten das Tier. "Als die Besitzer die Haltungsbedingungen nicht mehr erfüllen konnten, wurde es von den Behörden beschlagnahmt", so Reptilien-Experte Markus Baur von der Münchner Auffangstation. Jetzt lebt der über 2,3 Meter lange Gigant im Terrarienhaus Schönbrunn – und hat sogar gleich eine Partnerin gefunden!

Liebes-Comeback: Gleich Partnerin gefunden

© Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc

Das Weibchen wartete bereits sehnsüchtig: Nachdem das alte Männchen im September verstorben war, ist Schönbrunn endlich wieder komplett. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck jubelt: "Für den Fortbestand der Zoopopulation ist dieses Paar genetisch besonders wertvoll!" Denn Beulenkrokodile sind extrem selten in Zoos zu finden. Vor 40 Jahren wären sie wegen der skrupellosen Lederjäger in Mexiko, Guatemala und Belize beinahe für immer verschwunden – heute gelten sie dank Zuchterfolgen glücklicherweise nicht mehr als gefährdet.

Heiße Nächte im Reptilienhaus: Gleich erste Paarungsversuche!

Den abenteuerlichen Wien-Transport organisierte Schönbrunn selbst – Kurator Anton Weissenbacher holte den Koloss persönlich in München ab. In einer Spezial-Kiste wurde das Krokodil per Klein-Lkw in die Bundeshauptstadt gebracht. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase getrennt vom Weibchen folgte dann das große Kennenlernen – und das verlief heißer als erwartet! Sie tauchten sofort gemeinsam ab und unternahmen erste Paarungsversuche, so Weissenbacher. Seither kuscheln die beiden Urzeit-Riesen unzertrennlich – ob an Land oder im Wasser!