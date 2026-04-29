Landhaus-Maibaum kommt heuer aus der Marktgemeinde Asperhofen

Was für ein Spektakel! Im Regierungsviertel in St. Pölten wurde gestern wieder der traditionelle Maibaum aufgestellt – und heuer kommt der stolze Baum aus der Marktgemeinde Asperhofen im Bezirk St. Pölten-Land!

Die riesige Fichte ist ein Geschenk der Marktgemeinde Asperhofen an das Land Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmte von einer "wunderbaren Tradition" und wurde dabei richtig emotional: "Er steht für Zusammenhalt, ein starkes Miteinander und die Verbundenheit zwischen Land, Gemeinden und den Menschen!" Und weiter legte die Landeshauptfrau nach: Die Wurzeln erinnern daran, wo wir herkommen – die Höhe zeigt, wie weit wir gemeinsam noch kommen können.

Stolzer Bürgermeister Lechner

© NLK Pfeiffer

Asperhofens Bürgermeister Harald Lechner nutzte den großen Auftritt und präsentierte seine aufstrebende Marktgemeinde. Sein Dank galt allen fleißigen Helfern, die diese Tradition Jahr für Jahr lebendig halten.

Großes (Kinder-)Fest im Regierungsviertel

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Beim Maibaum-Fest mit dabei: Landesamtsdirektor Werner Trock, Landesrechnungshofpräsidentin Edith Goldeband, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), Vizebürgermeister Florian Krumböck (ÖVP) sowie Militärkommandant Brigadier Georg Härtinger – das Who-is-Who des Landes feierte gemeinsam. Ein riesiges Dankeschön ging auch an den Musikverein Neulengbach-Asperhofen, die Volksschule Asperhofen und die Betriebsfeuerwehr des Landhauses, die den Baum sicher aufgestellt hat.