Gipfeltreffen in der Hofburg: Warum DJ Ötzi vor Van der Bellen „blankzog“

In einer glanzvollen Zusammenkunft in der Wiener Hofburg trafen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Schlagerstar DJ Ötzi zwei prominente Söhne Tirols aufeinander, wobei Letzterer aus Respekt vor dem Amt sogar auf sein ikonisches Markenzeichen verzichtete.

Es war ein Zusammentreffen der besonderen Art, das sich jüngst in den geschichtsträchtigen Mauern der Präsidentschaftskanzlei ereignete. Gerry Friedle, den meisten wohl besser als DJ Ötzi bekannt, erhielt die Ehre einer persönlichen Audienz beim Bundespräsidenten. Via Instagram ließ der Musiker seine Anhängerschaft an diesem außergewöhnlichen Termin teilhaben und geizte dabei nicht mit Begeisterung über die präsidiale Begegnung.

Ein „echter Tiroler“ und der Verzicht auf die Haube

Dass die Chemie zwischen dem Staatsoberhaupt und dem Chartstürmer stimmte, dürfte nicht zuletzt an der gemeinsamen Herkunft liegen. „Ich bin total dankbar, dass ich unseren Bundespräsidenten in der Hofburg vor meinem Auftritt besuchen durfte! Auch ein echter Tiroler, wie ich erfahren habe“, resümierte Friedle sichtlich erfreut in seinem Posting.





Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein Detail der Etikette: Für den Besuch beim Präsidenten legte der Sänger seine charakteristische weiße Strickmütze ab – ein seltener Anblick, der von der Community wohlwollend registriert wurde. In einem heiteren Video gab der Künstler Einblicke in das Gespräch, das sich standesgemäß um die heimische Natur, die „schönen Berge und Täler“, drehte. Sogar ein kurzes Ständchen fand in den ehrwürdigen Hallen der Hofburg Platz.

Zuspruch und „Präsidentschafts-Ambitionen“ im Netz

Die Reaktionen der Fans fielen durchwegs positiv aus. In den zahlreichen Kommentaren wurde vor allem der respektvolle Auftritt des Musikers hervorgehoben. „Schön, dass er Anstand hat und die Kappe abnimmt“, lobte ein User die Geste des Künstlers. Ein anderer Bewunderer unterstrich die allgemeine Wertschätzung für den Erfolg des Tirolers: „Ich gönne ihm seine Karriere“.

Für ein besonderes Schmunzeln sorgte jedoch ein Kommentar, der die Popularität des Entertainers mit einem Augenzwinkern auf die Spitze trieb: „Und dann hat er den zukünftigen Bundespräsidenten getroffen“

Ob Gerry Friedle tatsächlich Ambitionen auf das höchste Amt im Staate hegt, bleibt freilich dahingestellt – das diplomatische Parkett scheint er jedenfalls bereits jetzt sicher zu beherrschen.