Simone Lugner - Ihre Abrechnung mit Dancing Stars: "Hätte viel lieber..."

Nach dem Ende der Tanzshow kommt Simone Lugner in einem Gespräch zu einem ehrlichen Fazit.

Was für ein Erfolg für diese beiden! Simone Lugner und Danilo Campisi schafften es bei der zu Ende gegangenen Staffel von "Dancing Stars" auf den dritten Platz.

Mehr zum Thema

Mehr als eine Show

Die Tanzshow war für die beiden mehr als eine berufliche Verpflichtung: Simone entwickelte sich von der schüchternen, sehr verschlossenen Frau Lugner zu einer Tänzerin, die Spaß an der Show hatte und zeigen konnte, was in ihr steckt. Aus einem zarten Lächeln wurde zwischendurch ein breites Strahlen, als Simone zeigte, was sie kann. Eine wahre Metamorphose. Danilo unterstützte professionell und freudig, wie man es von diesem Vollprofi gewöhnt ist.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Thomas Ramstorfer ×

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Thomas Ramstorfer ×

Erfüllt von Dankbarkeit

Dass es für den Sieg nicht gereicht hat, nahmen beide gleich sehr sportlich. Danilo schrieb auf Instagram : "Ich bin erfüllt von tiefer Dankbarkeit. Für jeden einzelnen Moment, jede Erfahrung, und all die wundervollen Menschen, die mich begleitet und getragen haben. Stolz mischt sich mit Erleichterung – wir haben alles gegeben." Und auch Simone war einfach happy, wie alles gelaufen ist. Sie haben alles gegeben.

Lieber detaillierter und langsamer

Doch nun, einige Tage nach dem Finale, war Zeit, alle Eindrücke Revue passieren zu lassen. Simone gab dem "Tanzschrittmagazin" ein Interview, das sie auch auf Instagram anteaste in einer Story. Darin erwähnt sie einige Punkte, die besser hätten laufen können. Einerseits sei der Druck sehr groß. Klar, die straffen Zeitpläne von einer Show zur nächsten sind nur wenige Tage Vorbereitung möglich. Und darum, so Simone: "Ich hätte das alles viel lieber detaillierter und langsamer gelernt um tatsächlich zu tanzen. Das funktioniert halt nicht, in einer Sendung, in einer Woche muss man durch sein mit dem Tanz."

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF ×

Begeisterte Simone

Dennoch, die kleinen Kritikpunkte überwiegen nicht, denn die Erfahrung war besonders schön, Simone: "Es war eine sehr geile Zeit und sie ist jetzt leider vorbei."