Simone Lugner: Trauriger Hochzeitstag ohne ihren Richard

Ein Jahr ist vergangen, seit Simone Lugner (43) und Richard „Mörtel“ Lugner (†91) sich am 1. Juni 2024 das Jawort gaben

Es war der schönste Tag ihres Lebens – und gleichzeitig der Beginn einer kurzen, aber intensiven gemeinsamen Zeit. Am 12. August 2024 verstarb der Baumeister völlig überraschend – nur rund zwei Monate nach der Hochzeit. Der 1. Hochzeitstag am 1. Juni 2025 ist für Simone deshalb nicht nur ein Tag der Erinnerung, sondern auch ein Tag voller Emotionen.

Auf Instagram teilt Simone ihre Gedanken mit ihren Followern: "Es war eine Ehre, dass du mich aus einer Million ausgewählt hast. Danke für jede Minute, die wir zusammen verbracht haben." Worte, die berühren – und zeigen, wie stark ihre Liebe war. Für ihn war es die sechste Ehe, für sie die erste – doch es war eine Verbindung, die sie tief geprägt hat.

Richard und Simone Lugner beim Hochzeitstanz © Tischler ×

Neben emotionalen Worten erhielt Simone auch ein ganz besonderes Geschenk: Ein Kunstwerk von Künstler Joe (@najo.info), das ursprünglich zur Hochzeit angefertigt wurde und lange in der Lugner City hing. Jetzt hängt das farbenfrohe Porträt von Richard Lugner in Simones Wohnzimmer. „Das Bild sprüht nur so vor Lebensfreude und Energie. Es hat den perfekten Platz gefunden und erhellt mich – und jeden, der durch die Tür kommt“, sagt sie.

Die Übergabe des Bildes fand in kleinem Rahmen im Austrian Pub statt – dort, wo Simone bald mit ihrem „PowerPeopleTalk“ beim Austrian Power Radio wieder zu hören sein wird. Trotz schwerer Zeiten – dem Verlust ihres Ehemanns und der Kündigung durch die neue Geschäftsführung der Lugner City – blickt Simone nach vorne. Doch dieser besondere Tag bleibt für immer in ihrem Herzen.