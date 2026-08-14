Laptop für Schule und Studium: Dieses Apple-Modell eignet sich wirklich

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Ein neuer Laptop für Schule, Ausbildung oder Studium kann schnell richtig teuer werden – besonders, wenn es ein MacBook sein soll. Aktuell lohnt sich deshalb ein Blick auf Amazon: Mehrere aktuelle Apple-Notebooks sind dort reduziert, bei den von uns betrachteten Modellen können Sie derzeit bis zu rund 20 Prozent gegenüber der angegebenen UVP sparen.

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Dabei reicht die Auswahl vom vergleichsweise günstigen 13 Zoll MacBook Neo für 664,54 Euro über das leistungsstärkere MacBook Air bis hin zum MacBook Pro für anspruchsvolle Anwendungen. Aber welches Modell brauchen Sie wirklich?

Unser Preis-Leistungs-Tipp für Schule und Studium: MacBook Neo

Für viele Schülerinnen und Schüler sowie Studierende dürfte das Apple MacBook Neo mit 13-Zoll-Display bereits vollkommen ausreichen. Es kostet bei Amazon aktuell 664,54 Euro statt 805,72 Euro UVP. Damit sparen Sie 18 Prozent beziehungsweise 141,18 Euro.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Sie bekommen einen A18 Pro Chip, 8 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD. Dazu kommen ein Liquid Retina Display und eine 1080p FaceTime HD Kamera.

Gerade für typische Aufgaben im Schul- und Uni-Alltag – Texte schreiben, recherchieren, Präsentationen erstellen, Videocalls oder Lernen unterwegs – klingt diese Ausstattung interessant. Besonders gefällt uns der Preis: Für deutlich unter 700 Euro bekommen Sie einen Einstieg in die aktuelle MacBook-Welt.

Nach den von Ihnen vorliegenden Amazon-Angaben wurde das Modell außerdem mehr als 400-mal im vergangenen Monat gekauft und erreicht 4,7 von 5 Sternen bei 278 Bewertungen.

Der Haken: 8 GB RAM und 256 GB Speicher

Hier sollten Sie vor dem Kauf allerdings genau überlegen. 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD sind für alltägliche Aufgaben eine solide Basis, bieten aber deutlich weniger Reserven als das MacBook Air.

Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU © Apple

Wenn Sie große Foto- und Videoprojekte bearbeiten, sehr viele Daten lokal speichern oder das Notebook für anspruchsvollere professionelle Anwendungen einsetzen möchten, würden wir eher eine stärkere Konfiguration wählen.

MacBook Air M5: Unser Favorit für die meisten Studierenden

MacBook Pro M5 Pro: 589 Euro günstiger

Und dann gibt es natürlich noch das MacBook für diejenigen, denen ein Air nicht reicht.

Das 16,2 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro Chip ist aktuell ebenfalls deutlich reduziert. Statt einer angegebenen UVP von 3.427,56 Euro zahlen Sie bei Amazon derzeit 2.838,24 Euro.

Das sind 17 Prozent Rabatt und satte 589,32 Euro Ersparnis.

Dafür bekommen Sie allerdings auch eine ganz andere Ausstattung: 18-Core CPU, 20-Core GPU, 24 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und eine 1 TB SSD sowie das große Liquid Retina XDR Display.

Für normale Hausarbeiten, Präsentationen und Recherche wäre uns das persönlich zu viel des Guten. Studieren Sie allerdings beispielsweise in einem kreativen oder technischen Bereich und arbeiten regelmäßig mit Videoschnitt, großen Grafikprojekten oder anderen rechenintensiven Anwendungen, kann die zusätzliche Leistung interessant werden.

Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 18-Core CPU und 20-Core GPU © Apple

Und wann brauchen Sie das MacBook Pro?

Dann gibt es noch das andere Ende der Preisskala: das 16,2 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro.

Mit einer 18-Core CPU, 20-Core GPU, 24 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 1 TB SSD spielt dieses Modell in einer völlig anderen Leistungsklasse. Dazu kommt das große Liquid Retina XDR Display.

Das brauchen Sie allerdings nicht, wenn Sie hauptsächlich Word-Dokumente schreiben, Präsentationen erstellen und im Browser recherchieren.

Interessant wird das Pro-Modell beispielsweise für anspruchsvollere kreative und professionelle Workflows, bei denen zusätzliche Leistung und Arbeitsspeicher tatsächlich genutzt werden.

Der Preis fällt entsprechend aus: Amazon verlangt derzeit 2.838,24 Euro statt 3.427,56 Euro UVP. Der Rabatt von 17 Prozent bedeutet immerhin eine Ersparnis von 589,32 Euro.

Welches MacBook würden wir kaufen?

Für Schule und einfache Studienaufgaben finden wir das MacBook Neo für 664,54 Euro am spannendsten. Sie bekommen ein aktuelles Apple-Notebook und bleiben deutlich unter der 1.000-Euro-Marke. Wenn das Budget entscheidend ist, würden wir hier anfangen.

Für ein mehrjähriges Studium und vielseitigere Nutzung würden wir dagegen eher zum MacBook Air M5 greifen. 16 GB RAM und 512 GB SSD geben Ihnen schlicht mehr Spielraum für die kommenden Jahre.

Das MacBook Pro würden wir nur wählen, wenn Sie bereits wissen, warum Sie diese Leistung benötigen. Für normale Office-, Lern- und Rechercheaufgaben wäre der Aufpreis aus unserer Sicht kaum sinnvoll.

Bis zu rund 20 Prozent Rabatt auf die Apple-Modelle

Das Timing ist gerade passend, wenn Sie sich ohnehin für Schule, Ausbildung oder Studium neu ausstatten möchten. Bei den hier vorgestellten MacBooks liegen die Amazon-Rabatte gegenüber der jeweils angegebenen UVP bei 14 bis 18 Prozent – also bei bis zu rund 20 Prozent.

Besonders das MacBook Neo für 664,54 Euro fällt dabei als vergleichsweise günstiger Einstieg auf. Wenn Sie dagegen etwas mehr investieren können, halten wir das MacBook Air M5 mit 16 GB RAM und 512 GB SSD für das rundere Gesamtpaket.

Kurz gesagt: Sie müssen für Schule oder Studium nicht automatisch das teuerste MacBook kaufen. Entscheidend ist vielmehr, wie lange Sie es verwenden möchten und was Sie damit tatsächlich machen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.