Noise-Cancelling-Kopfhörer: Die 3 besten Optionen

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Wer unterwegs, in der Bahn oder beim Lernen endlich etwas Ruhe möchte, muss für gutes Noise Cancelling nicht automatisch mehrere Hundert Euro ausgeben. Besonders der Soundcore Q20i von Anker zeigt aktuell, wie günstig ein Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung sein kann. Gleichzeitig lohnt sich der Vergleich mit den deutlich teureren Apple-Modellen: Wie viel mehr bekommen Sie tatsächlich für Ihr Geld?

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Wir haben uns drei interessante Optionen angesehen – vom günstigen Preis-Leistungs-Modell bis zum Premium-Kopfhörer.

1. Soundcore Q20i: Unser Preis-Leistungs-Tipp für nur 32,26 Euro

Wenn Ihr Budget tatsächlich unter 100 Euro liegt, ist der Soundcore Q20i von Anker von diesen drei Modellen die klare Wahl.

Der Over-Ear-Kopfhörer bietet Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, eine App zur Personalisierung und eine Dual-Verbindung. Besonders praktisch für Reisen oder lange Lerntage: Im ANC-Modus werden laut Produktbeschreibung bis zu 40 Stunden Laufzeit versprochen.

soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer © soundcore

Der Preis macht das Ganze noch interessanter. Aktuell kostet der Q20i bei Amazon 32,26 Euro statt 43,36 Euro UVP. Das entspricht 26 Prozent Rabatt.

Auch die Resonanz ist beachtlich: Nach den vorliegenden Amazon-Angaben kommt der Q20i auf 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 72.000 Bewertungen und wurde im vergangenen Monat mehr als 4.000-mal gekauft.

Für wen lohnt er sich? Wenn Sie hauptsächlich einen günstigen Kopfhörer fürs Pendeln, Lernen, Homeoffice oder Reisen suchen und auf das Apple-Ökosystem verzichten können, bekommen Sie hier unserer Einschätzung nach das interessanteste Preis-Leistungs-Verhältnis.

2. Apple AirPods Pro 3: Klein, komfortabel – aber deutlich über 100 Euro

Die AirPods Pro 3 spielen preislich bereits in einer anderen Liga. Sie kosten aktuell 205,70 Euro statt 251,09 Euro UVP, womit Sie derzeit 18 Prozent sparen.

Dafür bekommen Sie kompakte In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung, 3D Audio und USB-C-Ladecase. Hinzu kommen laut Produktbeschreibung Funktionen wie Herzfrequenzmessung und eine Hörgerätefunktion.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer © Apple

Gerade wenn Sie bereits ein iPhone und weitere Apple-Geräte besitzen, liegt hier einer der großen Vorteile: Die AirPods sind besonders eng in das Apple-Ökosystem eingebunden.

Nach den angegebenen Amazon-Daten erreichen sie 4,6 von 5 Sternen bei 9.848 Bewertungen. Mehr als 5.000 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft, außerdem werden sie als Bestseller Nr. 1 bei Bluetooth-Kopfhörern geführt.

Für wen lohnt sich der Aufpreis? Vor allem für iPhone-Nutzer, die bewusst kleine In-Ears statt großer Over-Ears möchten und Wert auf die zusätzlichen Apple-Funktionen legen. Geht es Ihnen dagegen hauptsächlich um günstiges ANC, ist der Soundcore wesentlich preiswerter.

3. Apple AirPods Max 2: Die Luxus-Alternative

Mit 513,18 Euro sind die AirPods Max 2 alles andere als ein Kopfhörer unter 100 Euro. Wir nehmen sie trotzdem in den Vergleich auf, weil sie zeigen, wie groß die Preisspanne bei Noise-Cancelling-Kopfhörern inzwischen geworden ist.

Apple AirPods Max 2 kabellose Over-Ear Kopfhörer © Apple

Amazon listet das Modell aktuell für 513,18 Euro statt 583,86 Euro UVP – eine Ersparnis von 12 Prozent beziehungsweise 70,68 Euro.

Dafür erhalten Sie einen Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, adaptivem Audio und personalisiertem 3D Audio. In den vorliegenden Amazon-Angaben werden außerdem Live-Übersetzungsfunktionen genannt.

Mit 4,5 von 5 Sternen bei 367 Bewertungen fällt das bisherige Kundenurteil ebenfalls positiv aus.

Der Preis bleibt allerdings der entscheidende Punkt. Für den Preis eines AirPods-Max-2-Paares könnten Sie theoretisch zahlreiche Q20i kaufen. Die AirPods Max sind daher weniger eine Preis-Leistungs-Empfehlung als eine Premium-Option für Apple-Nutzer, die bewusst einen hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer aus dem Apple-Ökosystem suchen.

Unser Kauftipp: Müssen es wirklich AirPods sein?

Wenn Sie einfach möglichst günstig Noise Cancelling möchten, würden wir zuerst zum Soundcore Q20i greifen. Für 32,26 Euro bekommen Sie ANC, lange Akkulaufzeit und App-Unterstützung. Gerade für Schüler, Studierende, Pendler oder fürs Homeoffice ist das ein bemerkenswert günstiger Einstieg.

Die AirPods Pro 3 für 205,70 Euro würden wir dagegen wählen, wenn Sie ein iPhone besitzen, In-Ears bevorzugen und die zusätzlichen Apple-Funktionen tatsächlich nutzen möchten.

Die AirPods Max 2 für 513,18 Euro sind schließlich die Luxusvariante. Sie können interessant sein, wenn Budget zweitrangig ist und Sie ausdrücklich einen Apple-Over-Ear suchen.

Eine wichtige Einschränkung zum Titel gibt es deshalb: Von den drei hier verglichenen Modellen kostet nur der Soundcore Q20i weniger als 100 Euro. AirPods Pro 3 und AirPods Max 2 sind vielmehr die beiden Premium-Alternativen zum Vergleich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.