DAS ist der erste Christkindlmarkt in NÖ

15 Jahre Burgadvent auf der Ruine Aggstein. Bald geht es los!

7. bis 9. November wird beim Burgadvent auf der Ruine Aggstein gestartet, es folgen die Wochenenden 14.-16. & 21.-23. November 2025. Der Duft von gebrannten Mandeln umweht die alten Mauern. Fruchtiger Punsch und duftender Glühwein wärmen dazu die Hände und die Seele! In den Innenhöfen und vor der Burg Aggstein beleuchten Fackeln bei hinreißender Livemusik von "Alioquin" das Markttreiben. Über 70 Aussteller erwarten die Gäste und machen das Finden der richtigen Geschenke leicht.

Für Freude und einen vollen Magen ist gesorgt

Die Märchenstunde mit Dena Seidl auf der Burg-Terrasse, verzaubert große und kleine Ohren. Und selbstverständlich wachen die "Wölfe zu Dunkelstein" in ihren Rüstungen und mittelalterlichen Gewändern über das Geschehen. Alpakas dürfen natürlich auch nicht fehlen. Im Brunnehof wird geschmiedet und einen Blick in die Zukunft gibt es in der "Bäckerei". Um 18 Uhr wird es jeden Abend bunt - das beliebte Feuerwerk erstrahlt über der Burg und taucht die Burg in wundervolle Farben. Shuttlebusse bringen Besucher von Aggstein bequem zur Burg hoch und auch wieder hinunter: Selbstverständlich wird sich auch um das leibliche Wohl gekümmert - ob süß, salzig, vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch.

Öffnungszeiten sind jeweils:

Freitag: 14:00 - 20:00h



Samstag: 10:00 - 20:00h



Sonntag: 10:00h - 20:00h