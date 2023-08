Bin-Laden-Killer wegen Körperverletzung und Trunkenheit festgenommen

Ex-Elite-Soldat Robert J. O’Neill (47), der den al-Qaida-Terror-Chef und Drahtzieher von 9/11, Osama Bin Laden, erschossen hat, wurde in Texas festgenommen.

USA. Am 2. Mai 2011 erschoss der Elite-Soldat Robert J. O’Neill (47) den Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, Osama Bin Laden. Jetzt wurde der ehemalige Elite-Soldat in Texas festgenommen. Der 47-Jährige ist in Frisco im US-Bundesstaat Texas wegen Körperverletzung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit angeklagt, wie die "New York Post" berichtet. O’Neill wurde gegen eine Kaution in Höhe von 3500 US-Dollar freigelassen. Was genau der ehemalige Navy Seal gemacht haben soll, wollten die Behörden gegenüber der US-Zeitung nicht sagen.

Robert J. O’Neill wurde weltweit wegen seines Einsatzes gegen den al-Qaida-Terror-Chef Osama Bin Laden bekannt. Der ehemalige Elite-Soldat schrieb 2017 ein Buch darüber, wie er und seine Kameraden den 9/11-Drahtzieher ausschalteten. Die Memoiren tragen den Titel "The Operator".

Robert J. O’Neill wurde bereits 2016 wegen Trunkenheit am Steuer in Montana festgenommen. Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft später fallen gelassen, wie "CBS News" berichtete.