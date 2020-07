Merkel verhinderte Militäreskalation zwischen Türken und Griechen

Der Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer hat einen neuen Höhepunkt erreicht.

Athen. Der Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer verschärft sich weiter: Zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine bewegten sich seit Dienstag in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer südlich der griechischen Inseln Rhodos und Kreta. Auch zahlreiche Schiffe der griechischen Marine waren in der Region unterwegs, wie das griechische Staatsfernsehen berichtete. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte eine Eskalation zwischen den Nato-Partnern wohl gerade noch verhindern.

Am Mittwoch teilte das Büro von Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis mit, dass der Premier Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Gründe dieser Bewegungen telefonisch informiert habe. Wie "Bild" berichtet, telefonierte Merkel auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Sie habe sich als Vermittlerin zwischen die verhärteten Fronten gestellt. Laut "Bild" war sie mit ihrer Intervention erfolgreich, denn die Türkei zog ihre Kriegsschiffe aus der Region ab.

Die deutsche Bundesregierung bestätigte, dass es ein Telefonat zwischen Merkel und Erdogan gab. Dabei sei es "um die Lage in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer" gegangen. Merkel werde sich außerdem am Abend noch einmal mit Griechenlands Premier Mitsotakis in Verbindung setzen.

EU verurteilt türkische Pläne für Erdgas-Erkundungen