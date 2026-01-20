Über 100 IS-Mitglieder aus Gefängnis ausgebrochen

Bei Kämpfen im Nordosten Syriens sind nach Angaben aus Damaskus rund 120 Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus einem Gefängnis ausgebrochen.

Regierungstruppen hätten im Ort Al-Shaddadi nach ihnen gesucht und etwa 80 wieder festgenommen, teilte das Innenministerium in der Nacht auf Dienstag mit. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass eine "große Zahl" an IS-Mitgliedern ausgebrochen sei.

Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärten dagegen gestern, rund 1.500 IS-Kämpfer seien aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die SDF-Truppen hätten dort keine Kontrolle mehr. Die SDF warfen Verbündeten der Regierung in Damaskus vor, mehrere Gefängnisse im Nordosten angegriffen zu haben, in denen IS-Angehörige untergebracht sind - trotz eines am Sonntag verkündeten Waffenstillstands.

Die SDF waren lang der wichtigste Verbündete des US-Militärs im Kampf gegen den IS in Syrien. Die kurdisch angeführten Milizen kontrollierten die Gefängnisse bisher. Nach dem Vormarsch der Regierungstruppen in den Nordosten gibt es Sorge, dass der IS die instabile Lage ausnutzen und sich neu gruppieren könnte.

"Die Bedrohung wächst deutlich", teilten die SDF gestern mit. Versuche von mit Damaskus verbündeten Gruppierung, die Kontrolle am Gefängnis Shaddadi zu übernehmen, könnten "eine Rückkehr zum Chaos und Terrorismus" bedeuten.

Gefechte und gegenseitige Vorwürfe trotz Waffenstillstand

Eigentlich hatte die Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa am Sonntag einen Waffenstillstand mit den SDF angekündigt nach Gefechten im Nordosten und in der Stadt Aleppo. Die Lage bleibt aber angespannt und beide Seiten meldeten Angriffe im Nordosten sowie Tote und Verletzte. Die Regierung erhält bei den Kämpfen Unterstützung von arabischen Stammeskämpfern.

Aus informierten Kreisen in Damaskus hieß es, dass SDF-Kommandant Mazloum Abdi den Waffenstillstand als beendet betrachte. Er habe auch ein Angebot der Regierung Sharaas abgelehnt, zum Vize-Verteidigungsminister ernannt zu werden im Versuch, die SDF und ihre Kämpfer in staatliche Strukturen einzugliedern. Das erfuhr die dpa aus mit den Gesprächen betrauten Personen.

Der IS hatte 2014 in Syrien und im benachbarten Irak große Gebiete überrannt. Teilweise kontrollierte er etwa ein Drittel Syriens und 40 Prozent des Irak. Die USA begannen daraufhin mit Verbündeten einen Kampf gegen den IS. Die Terrormiliz gilt als militärisch besiegt - in beiden Ländern sind schätzungsweise aber noch rund 2.500 IS-Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben.

Kurdische Verantwortliche fürchten, dass die Kämpfe zu einem Kontrollverlust über die Gefängnisse führen könnte, womit die gesamte Region in einer neuen Phase von Gewalt und Instabilität versinken könnte.