28-Jähriger stirbt bei Extremberglauf

Bei einem Extremberglauf in Südtirol ist am Samstag ein 28-jähriger Sportler gestorben.

Der Bozner brach am Nachmittag wenige Hundert Meter vor dem Ziel des Südtirol Ultrarace in Sarnthein zusammen, wie der regionale Sender der öffentlich-rechtlichen RAI am Abend berichtete. Ersten Angaben zufolge erlag der 28-Jährige einem Herzversagen.

An dem Extremberglauf mit einer Länge von 63 Kilometern und 3.550 Höhenmetern in den Sarntaler Alpen nahmen am Samstag rund 500 Bergläuferinnen und -läufern aus aller Welt teil. Bereits 2019 hatte es bei dem Ultrarace ein Todesopfer gegeben. Eine Teilnehmerin aus Norwegen wurde durch einen Blitzschlag getötet.