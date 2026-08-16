Österreich schon wieder im Lotto-Fieber

Der Fünffach-Jackpot am Sonntag bei Lotto 6 aus 45 konnte nicht geknackt werden. Am Mittwoch geht es schon um 7,2 Millionen Euro.

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Nicht einmal einen Monat ist es her, dass am 20. Juli der erste Achtfach-Jackpot der Geschichte geknackt wurde. Bis vor Kurzem fehlte aber von dem glücklichen Solo-Gewinner aus der Steiermark jede Spur.

Doch einen Monat später, am Mittwoch, ist das ganze Land schon wieder im Lotto-Fieber. Nachdem am Sonntag der Fünffach-Jackpot nicht geknackt wurde, warten auf den glücklichen Gewinner jetzt schon 7,2 Millionen Euro.

Die Lotto-Zahlen von Sonntag (16. 8. 2026)* Lotto: 4, 14, 22, 24, 29, 31 ZZ: 43

LottoPlus (1): 2, 4, 20, 36, 42, 43

LottoPlus (2): 3, 7, 11, 21, 35, 44

Jocker: 1, 6, 0, 6, 1, 9 *Alle Angaben ohne Gewähr

Jackpot trotz Sechser

Dennoch gab es einen Sechser. Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung hatte ein Spieler alle richtigen Zahlen auf seinem Spielschein und freut sich nun über den Gewinn von 197.777 Euro.

Neben dem historischen Achtfach-Jackpot im Juli gab es in der Geschichte der Lotterien auch erst acht Siebenfach-Jackpots. Sollte am Mittwoch (19. 8. 2026) erneut kein Spieler die sechs richtigen Zahlen erraten, wartet der nächste Mega-Jackpot auf das Land.