Wiener Bim entgleist: HIER geht nichts mehr

Eine entgleiste Straßenbahn sorgt am Mittwochabend in Wien-Simmering für massive Öffi-Einschränkungen. Zwei Linien können eine wichtige Teilstrecke vorerst nicht befahren.

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Im Bereich der Fickeysstraße ist am Mittwoch eine Straßenbahn entgleist, was zu einer teilweisen Einstellung des Betriebs der Linien 11 und 71 führte. Für alle Pendler in Wien, die abends in der Bundeshauptstadt unterwegs sind, bedeutet der Unfall spürbare Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr.

Schadhaftes Fahrzeug als Ursache

Die Straßenbahn entgleiste konkret im Bereich einer Baustelle direkt bei der Haltestelle Fickeysstraße. Nach offiziellen Angaben der Wiener Linien ist ein schadhaftes Fahrzeug der genaue Grund für die plötzliche Betriebsunterbrechung. Die genaue Ursache, warum der Wagen aus den Schienen sprang, ist allerdings noch Gegenstand weiterer Erhebungen durch die Experten vor Ort.

Fahrgäste müssen ausweichen

Von der Sperre betroffen sind die vielgenutzten Linien 11 und 71. Beide Straßenbahnlinien verkehren derzeit nicht zwischen der Station Fickeysstraße und dem Zentralfriedhof, 4. Tor. Die Fahrgäste in Wien-Simmering werden von den Verkehrsbetrieben gebeten, ersatzweise auf die U-Bahn-Linie U3 sowie auf die Buslinien 73A und 73B auszuweichen. Wie lange die Einschränkungen im Stadtgebiet genau dauern werden, ist derzeit noch völlig unklar. Die Wiener Linien sprechen in einer ersten Stellungnahme von einer nicht absehbaren Dauer der Aufräumarbeiten.