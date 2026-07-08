Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Sexualdelikt

Syrer (21) vergewaltigte 16-Jährige in Wien

Die junge Frau wurde auf der Straße aufgegabelt.
© Getty Images (Symbolbild)
Der 21-Jährige soll die Jugendliche beim Schwedenplatz unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und sich dann an ihr vergangen haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine 16-jährige Jugendliche soll in der Nacht auf Montag von einem Syrer (21) im Bereich Schwedenplatz zuerst angesprochen und unter einem Vorwand in dessen Fahrzeug mitgenommen worden sein.

Der junge Mann sei dann von der eigentlichen Fahrtroute abgewichen und in einen abgelegenen Bereich in Floridsdorf gefahren.

Dort soll er sich schließlich an der Jugendlichen vergangen haben.  Anschließend brachte der Tatverdächtige sie zu ihrer Wohnadresse.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte das Tatfahrzeug und der mutmaßliche Vergewaltiger ausgeforscht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen.

Der 21-Jährige konnte einvernommen und anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert werden.

Auch interessant

Nationalrat: Generaldebatte um das Budget

Nationalrat: Generaldebatte um das Budget

Trump bei NATO-Gipfel: "Feuerpause ist vorbei"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dramatischer Quad-Unfall: Zwei Jäger schwer verletzt

Vermisstes Mädchen (9) in Wien wieder aufgetaucht

Brutale Home-Invasion geklärt: 2 Serben gefasst

Syrer (21) vergewaltigte 16-Jährige in Wien

Perseiden: So sehen Sie die meisten Sternschnuppen

Gerichts-Hammer: Burkiniverbot im Hotelpool diskriminierend

Rihanna, Ed Sheeran & Fendrich: Die Wochen-Highlights am Film Festival

Tragödie am Badesee: Tote (83) aus Wasser gezogen

Haus in Vollbrand: Familie mit Kindern gerettet

Radikaler Islam in NÖ: Kritik an Beobachtungsstelle