Syrer (21) vergewaltigte 16-Jährige in Wien

Der 21-Jährige soll die Jugendliche beim Schwedenplatz unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und sich dann an ihr vergangen haben.

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Eine 16-jährige Jugendliche soll in der Nacht auf Montag von einem Syrer (21) im Bereich Schwedenplatz zuerst angesprochen und unter einem Vorwand in dessen Fahrzeug mitgenommen worden sein.

Der junge Mann sei dann von der eigentlichen Fahrtroute abgewichen und in einen abgelegenen Bereich in Floridsdorf gefahren.

Dort soll er sich schließlich an der Jugendlichen vergangen haben. Anschließend brachte der Tatverdächtige sie zu ihrer Wohnadresse.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte das Tatfahrzeug und der mutmaßliche Vergewaltiger ausgeforscht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen.

Der 21-Jährige konnte einvernommen und anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert werden.