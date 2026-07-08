Großfahndung
Vermisstes Mädchen (9) in Wien wieder aufgetaucht
Wien. Nach einer groß angelegten Fahndungsaktion gibt es Entwarnung: Die seit einem Besuch am Montag in dem Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf vermisste Neunjährige ist wieder aufgetaucht. Das Mädchen konnte am Dienstagabend wohlbehalten bei Angehörigen gefunden werden.
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Fotos lösten Fahndung aus
Die Landespolizeidirektion Wien hatte am 7. Juli Fotos der Neunjährigen veröffentlicht, nachdem sie beim Gang auf die Toilette verschwunden war und der Betreuer vor Ort sie nicht mehr finden konnte. Daraufhin leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.
Bei Angehörigem entdeckt
Im Zuge der Suche trafen Polizisten das Mädchen, das bereits mehrmals abgehaut sein soll, schließlich bei einem Angehörigen in Favoriten an. Die Neunjährige war unverletzt und wurde anschließend wieder in die Obhut ihrer Betreuungseinrichtung der Stadt Wien übergeben.
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